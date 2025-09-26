O futebol amanheceu mais melancólico nesta sexta-feira (26). Um dos maiores volantes da última década no cenário mundial, Sergio Busquets anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados. O jogador encerrará sua carreira ao final da temporada de 2025 da Major League Soccer (MLS).

Em reta final de carreira, Busquets transferiu-se para o Inter Miami em 2023, com um contrato de dois anos. Lá, voltou a atuar ao lado do amigo Lionel Messi, além de outros ex-companheiros de Barcelona, como Luis Suárez e Jordi Alba. Nos Estados Unidos, conquistou a MLS Supporters' Shield em 2024 e a Leagues Cup em 2023.

⚽ Busquets 🤝 Barcelona 🔵🔴

Busquets fez história no futebol mundial com a camisa do Barcelona. O meio-campista iniciou sua trajetória profissional em 2008, como mais uma promissora joia revelada por La Masia, e integrou aquele que é considerado por muitos como um dos maiores times da história do esporte, comandado por Pep Guardiola. Apesar da estatura elevada, destacava-se por sua técnica refinada, domínio do jogo com passes simples, porém precisos, e grande inteligência. Com movimentos sutis, conseguia superar a marcação e distribuir o jogo com naturalidade, dando equilíbrio ao meio-campo para que Xavi e Andrés Iniesta pudessem criar jogadas espetaculares.

Mesmo após a saída de Guardiola em 2013, Busquets permaneceu como peça central no esquema do clube catalão. Longe dos holofotes, foi, por anos, o primeiro homem de meio-campo à frente da zaga blaugrana. Deixou o clube após 15 temporadas como profissional, somando 18 anos de vínculo desde a base. Ao todo, disputou 722 partidas, marcou 18 gols, forneceu 46 assistências e conquistou 32 títulos, consolidando uma das trajetórias mais vitoriosas da história do Barcelona.

Sergio Busquets, do Barcelona, durante o semifinal do Mundial de Clubes de 2009 (Foto: Acervo/Lance!)

Além de seu sucesso no clube, teve uma carreira igualmente marcante com a seleção espanhola. Foi peça fundamental nas campanhas que levaram a Fúria à conquista da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, integrando a geração mais vitoriosa do futebol espanhol — que, nos últimos anos, voltou a ganhar destaque no cenário internacional.

Em comunicado oficial divulgado por meio das redes sociais, Busquets expressou gratidão pela trajetória construída ao longo de sua carreira. Veja, a seguir, a mensagem publicada:

— Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato. Um agradecimento de coração a todos e ao futebol por tudo. Sempre farão parte dessa linda história — escreveu Busquets.

