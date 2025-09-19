Destaque da Champions: saiba o valor de mercado de Rashford

A vitória do Barcelona teve um claro destaque. Marcus Rashford fez os dois gols da vitória sobre o Newcastle, pela fase de liga da Champions League, e confirmou o bom início pelo clube espanhol. É tempo de expectativa de retomada em relação ao valor de mercado do atacante de 27 anos.

Carreira

Rashford sempre foi um talento do Manchester United. Desde a infância esteve no clube inglês. A primeira avaliação no site especializado Transfermarkt foi em março de 2016, quando ele tinha 18 anos. Foi quando chegou na equipe profissional e já com bom desempenho.

Aquela temporada 2015/2016 foi a primeira, mas inevitavelmente positiva. Oito gols e duas assistências em 18 partidas. Se em março de 2016 ele estava avaliado em € 3 milhões, em julho o valor era de € 7 milhões.

Crescimento

As duas temporadas seguintes foram de praticamente contínuo crescimento: o valor era de € 10 milhões em outubro de 2016, se repetiu no seguinte fevereiro e, depois, subiu para € 18 milhões em junho de 2017; € 30 milhões em outubro, € 50 milhões em janeiro de 2018 e € 65 milhões em maio daquele ano. Sempre com mais de 50 jogos e mais de dez gols por temporada.

Auge x irregularidade

A temporadas seguintes foram de altos e baixos para Rashford. Com 21 anos, ele chegou a € 80 milhões em valor de mercado em março de 2019. Assim ficou o ano todo, mas regrediu a € 64 milhões em abril de 2020.

Na temporada seguinte, a avaliação retornou a € 80 milhões - em julho e outubro - e chegou a € 85 milhões em março de 2021. Número que se manteve nas outras duas aferições até dezembro. Era a segunda temporada consecutiva com quase 20 gols marcados.

Só que uma queda vertiginosa nas três medições seguintes fizeram o número observado em novembro de 2022 ser de € 55 milhões. Contudo, quatro meses depois o atacante valia € 80 milhões novamente. Aquela temporada terminou com este valor e 30 gols marcados - melhor marca da carreira. Só que uma nova queda viria. Esta mais paulatina.

De junho de 2023 até março de 2024, Rashford produziu menos e voltou ao patamar de € 60 milhões, que se repetiu em maio. Chegou a € 55 milhões em dezembro do ano passado e foi emprestado ao Aston Villa, também da Inglaterra, no primeiro semestre deste ano.

Empréstimos

Em março e maio deste ano, no período cedido ao Aston Villa, duas avaliações deram ao atacante o valor de € 50 milhões. E ainda não houve número que reflita o período no Barcelona. Mas dois gols e uma assistência em cinco jogos não são nada mal para a próxima observação.