Destaque da Champions: saiba o valor de mercado de Rashford

Atacante inglês tenta voltar aos melhores momentos da carreira

Rashford foi destaque da vitória do Barcelona
imagem cameraRashford foi destaque da vitória do Barcelona
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
06:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Barcelona teve um claro destaque. Marcus Rashford fez os dois gols da vitória sobre o Newcastle, pela fase de liga da Champions League, e confirmou o bom início pelo clube espanhol. É tempo de expectativa de retomada em relação ao valor de mercado do atacante de 27 anos.

Carreira

Rashford sempre foi um talento do Manchester United. Desde a infância esteve no clube inglês. A primeira avaliação no site especializado Transfermarkt foi em março de 2016, quando ele tinha 18 anos. Foi quando chegou na equipe profissional e já com bom desempenho.

Aquela temporada 2015/2016 foi a primeira, mas inevitavelmente positiva. Oito gols e duas assistências em 18 partidas. Se em março de 2016 ele estava avaliado em € 3 milhões, em julho o valor era de € 7 milhões.

Crescimento

As duas temporadas seguintes foram de praticamente contínuo crescimento: o valor era de € 10 milhões em outubro de 2016, se repetiu no seguinte fevereiro e, depois, subiu para € 18 milhões em junho de 2017; € 30 milhões em outubro, € 50 milhões em janeiro de 2018 e € 65 milhões em maio daquele ano. Sempre com mais de 50 jogos e mais de dez gols por temporada.

Auge x irregularidade

A temporadas seguintes foram de altos e baixos para Rashford. Com 21 anos, ele chegou a € 80 milhões em valor de mercado em março de 2019. Assim ficou o ano todo, mas regrediu a € 64 milhões em abril de 2020.

Na temporada seguinte, a avaliação retornou a € 80 milhões - em julho e outubro - e chegou a € 85 milhões em março de 2021. Número que se manteve nas outras duas aferições até dezembro. Era a segunda temporada consecutiva com quase 20 gols marcados.

Só que uma queda vertiginosa nas três medições seguintes fizeram o número observado em novembro de 2022 ser de € 55 milhões. Contudo, quatro meses depois o atacante valia € 80 milhões novamente. Aquela temporada terminou com este valor e 30 gols marcados - melhor marca da carreira. Só que uma nova queda viria. Esta mais paulatina.

De junho de 2023 até março de 2024, Rashford produziu menos e voltou ao patamar de € 60 milhões, que se repetiu em maio. Chegou a € 55 milhões em dezembro do ano passado e foi emprestado ao Aston Villa, também da Inglaterra, no primeiro semestre deste ano.

Empréstimos

Em março e maio deste ano, no período cedido ao Aston Villa, duas avaliações deram ao atacante o valor de € 50 milhões. E ainda não houve número que reflita o período no Barcelona. Mas dois gols e uma assistência em cinco jogos não são nada mal para a próxima observação.

Com dois de Rashford, o Barcelona derrotou o Newcastle por 2 a 0, pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Destaque da Champions: saiba o valor de mercado de Rashford (ao centro) (Foto: Oli SCARFF / AFP)
