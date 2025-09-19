Clube inglês anuncia renovação com Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians

O Wolverhampton anunciou a renovação de contrato com o técnico Vítor Pereira, que teve passagens no futebol brasileiro entre 2022 e 2023 por Flamengo e Corinthians. O português ficará mais três anos no clube inglês. Ele está no clube desde dezembro do ano passado e salvou o time do rebaixamento depois de assumir o time na penúltima posição da Premier League 24/25.

A renovação foi oficializada mesmo após um início decepcionante nesta temporada, em que a equipe perdeu as quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês — o pior começo de campanha na história do clube. Foram quatro derrotas: 4 a 0 para o Manchester City, 1 a 0 para o Bournemouth, 3 a 2 para o Everton e 1 a 0 para o Newcastle. A equipe ocupa a lanterna da competição.

Porém, mesmo com a campanha fraca no início da Premier League, é importante recordar em que contexto Pereira chegou no Wolves. O português assumiu a equipe na 19ª colocação da Premier, em dezembro de 2024, com apenas seis pontos somados em 19 partidas sob a gestão de Gary O'Neil.

Sob sua liderança, a equipe reagiu com 10 vitórias nos 22 jogos restantes do campeonato, incluindo uma sequência de seis triunfos consecutivos entre março e abril. A equipe terminou a temporada em 16º lugar, com 42 pontos.

— Tenho muito orgulho de ser o técnico do Wolves. É uma honra para mim. Este é o clube que me deu a chance de chegar à Premier League, a melhor liga do mundo. Este é o momento em que precisamos nos unir. Somos uma cidade com um só clube, e esta cidade ama futebol. É uma paixão. Este é o espírito que precisamos criar juntos, para enfrentar e competir com os melhores times desta liga — disse Vítor Pereira.

Vítor Pereira, após a vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United, pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Bastidores da extensão de Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians 🐺

Segundo o "The Athletic", as tratativas para a renovação contratual do mister tiveram início ainda no fim da última temporada. Apesar das dúvidas geradas pelo momento da renovação — em especial pelo início de temporada negativo e o histórico da demissão de O’Neil poucos meses após ter seu vínculo ampliado —, a diretoria, sob a liderança do presidente Jeff Shi, segue apostando no projeto comandado por Pereira. A saída do ex-diretor esportivo Matt Hobbs, no início do verão europeu, também sinaliza um movimento de concentração de poder nas mãos do treinador.

A expectativa da cúpula do Wolverhampton é de que o novo contrato contribua para a estabilidade interna e fortaleça a autoridade de Vítor diante do elenco. Ainda que haja riscos financeiros envolvidos na renovação em meio a um desempenho insatisfatório, a diretoria considera que permitir o desgaste da posição técnica poderia comprometer o projeto esportivo.

