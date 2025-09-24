Fluminense buscou contratação de Tetê na última janela de transferências
Jogador foi destaque da liga grega
O atacante Tetê, atualmente no Panathinaikos, da Grécia, foi procurado pelo Fluminense na última janela de transferências. O Lance! confirmou a busca pelo jogador, que falou também em vídeo que teve contato com Flamengo, Botafogo, e Cruzeiro, além do Tricolor. A declaração foi dada em entrevista ao influenciador Cartolouco, em vídeo publicado nesta quarta-feira (24).
— Tenho, tenho. Com certeza (vontade de voltar ao Brasil). (…) Bastante. Até agora nessa janela, bastante. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro — disse Tetê.
Apesar das sondagens, o jogador destacou que segue satisfeito na Europa e não pretende deixar o clube grego no curto prazo:
— Eu quero viver aquilo lá que ainda não joguei no profissional no Brasil. Com certeza eu quero viver, mas estou muito feliz aqui na Europa também.
Tetê na Europa
Tetê, atualmente no Panathinaikos, soma números consistentes em sua carreira no futebol europeu desde a sua estreia profissional pelo Shakhtar Donetsk, em 2018/19. Pelo clube ucraniano, o atacante teve sequência imediata, acumulando boas temporadas: foram 108 jogos e 31 gols em quatro anos, além de participações importantes em competições europeias. Na sequência, passou por Lyon e Leicester City, ambos por empréstimo, onde chegou a ter momentos de destaque — especialmente no clube francês, onde marcou oito gols em 30 partidas somando as duas passagens.
Após deixar o futebol inglês, Tetê jogou pelo Galatasaray em 2023/24, disputando 45 partidas, mas com números mais modestos: três gols e cinco assistências. No Panathinaikos, onde está desde 2024/25, vem retomando o protagonismo e soma mais de 50 partidas em pouco mais de uma temporada, além de 16 participações diretas, 11 gols e cinco assistências até agora). Aos 25 anos, o atacante segue em boa fase física e ainda projeta viver o sonho de atuar profissionalmente no Brasil, algo que revelou recentemente em entrevista.
