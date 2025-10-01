Mônaco x Manchester City: veja diferença de valor dos elencos

A Champions League reserva, nesta quinta-feira, mais um daqueles confrontos de grande diferença de orçamento. O Manchester City (ING) visita o Mônaco (FRA) pela segunda rodada da fase de liga da competição e, quando a bola rolar, estarão frente a frente dois elencos com valor de mercado de quase quatro vezes de diferença.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

São exatas 3,7 vezes a superioridade inglesa em relação ao time francês. Ao menos em termos teóricos. O valor apontado pelo site especializado Transfermarkt para o elenco comandado pelo espanhol Pep Guardiola é de € 1,23 bilhão. Já o mandante está cotado em € 330,8 milhões. A comparação é cruel.

Elencos

O Mônaco até se reforçou em tempos recentes, mas nada que se aproxime, em termos práticos, do quilate do Manchester City. Com os laterais brasileiros Vanderson e Caio Henrique, fora alguns nomes conhecidos, como Paul Pogba e Ansu Fati, o grupo tem em Maghnes Akliouche seu jogador mais valioso: € 45 milhões.

continua após a publicidade

Se ele estivesse no adversário desta quarta-feira, seria apenas o décimo jogador de maior valor de mercado. Estaria empatado com o Rayan Cherki, da mesma posição. A equipe inglesa tem três jogadores avaliados em pelo menos € 100 milhões: Haaland, Rodri e Foden. Respectivamente € 180 milhões, € 110 milhões e € 100 milhões.

A diferença é tão gritante que esses três, juntos, têm valor de mercado que superam a soma dos 13 jogadores de melhor avaliação de acordo com o site. É uma discrepância real entre o terceiro colocado do último Campeonato Inglês e o terceiro colocado do mais recente Campeonato Francês. Mas quando a bola rolar, será em campo que Mônaco e Manchester City vão disputar quem é melhor.

continua após a publicidade