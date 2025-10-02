Jornal português repercute gol contra de Richard Ríos no Benfica
Volante ex-Palmeiras foi responsável pela derrota do clube português para o Chelsea
- Matéria
- Mais Notícias
O volante Richard Ríos foi o responsável pelo gol contra na derrota do Benfica para o Chelsea, por 1 a 0, na última terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A atuação do ex-Palmeiras repercutiu entre os jornais portugueses.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Europeus reagem a virada do PSG em cima do Barcelona: ‘Bolas de Ouro’
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Manchester United acerta contratação de joia sul-americana; veja
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Presidente de La Liga ataca PSG e Manchester City: ‘Trapaceando’
Futebol Internacional02/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Richard Ríos marcou o gol contra aos 17 minutos do primeiro tempo. Tudo começou com um avanço de Pedro Neto pela ponta direita. O português cruzou para a área, onde Garnacho desviou, e na sequência da jogada, o volante colombiano, ao tentar tirar o lance de perigo, finalizou para o próprio gol. O goleiro Trubin não teve reação para tentar realizar uma defesa. E assim, o Chelsea abriu o placar no confronto e garantiu os três pontos.
O erro do jogador foi crucial para a derrota do time encarnado. Nos minutos seguintes, a equipe do técnico José Mourinho tentou correr atrás do resultado, mas não teve sucesso. O jornal "A Bola" contextualizou e comentou sobre o ocorrido. Richard Ríos, que vinha sendo criticado pelo alto custo quando chegou ao clube, recebeu apoio da torcida e se emocionou.
— O momento em que Richard Ríos agradeceu o apoio dos torcedores no final do jogo contra o Chelsea, na terça-feira, marcou de forma emotiva. Os benfiquistas aplaudiram o esforço do meio-campista colombiano e de toda a equipe no gramado de Stamford Bridge, e Ríos se emocionou. Com os olhos mareados, o jogador aplaudiu de volta o carinho recebido durante os 90 minutos — escreveu o jornal português.
— Ríos tem sido criticado pelo alto custo de sua contratação no verão europeu e ainda não apresentou um rendimento que justificasse o valor em campo. No entanto, contra o Chelsea, apesar do gol contra, o meio-campista fez um bom jogo e deu sinais de estar mais à vontade em comparação com exibições anteriores.
Richard Ríos no Benfica
Após encerrar sua passagem pelo Palmeiras ao término do Mundial de Clubes, Richard Ríos deixou o Brasil como um dos principais nomes em ascensão no cenário nacional. Contratado pelo Benfica em julho por 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação da época), o colombiano ainda busca afirmação no futebol português.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias