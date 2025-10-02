Cotados como dois dos maiores candidatos ao título, PSG e Barcelona protagonizaram um duelo eletrizante pela 2ª rodada da Champions League. Jogando fora de casa, os parisienses venceram de virada por 2 a 1. A repercussão na imprensa europeia foi imediata e destacou desde o desempenho coletivo da equipe de Luis Enrique até as falhas do time de Hansi Flick.

França exalta e provoca: “Bolas de Ouro”

Na França, a vitória foi celebrada com euforia. O L’Équipe estampou na capa a manchete “Bolas de Ouro”, ironizando as falas prévias de jogadores do Barça e exaltando Vitinha, Gonçalo Ramos e companhia. O jornal avaliou com dureza os atletas do time catalão, dando nota 5 para Lamine Yamal e apenas 3 para De Jong e Dani Olmo. “O astro emocionou no primeiro tempo com dribles e passes, mas desmoronou na etapa final, incapaz de ser decisivo”, publicou.

O Le Parisien também destacou a força coletiva do PSG. “Os campeões deram uma lição ao Barça. Controlaram o meio e venceram as laterais com uma batalha impressionante entre Nuno Mendes e Lamine Yamal”, escreveu. A imprensa francesa ainda exaltou o lateral português, chamado de “rei de Montjuïc” pelo L’Équipe, pelo domínio sobre a joia espanhola.

Inglaterra e Alemanha com discursos alinhados

Na Inglaterra, veículos apontaram para a intensidade e a resiliência do time parisiense. O The Guardian lembrou que a virada veio apenas no “26º disparo da noite”, destacando a jogada construída desde a defesa até o gol de Gonçalo Ramos no fim. Já o The Times falou em um “PSG debilitado pelas baixas, mas capaz de eclipsar Lamine e Ferran Torres”, chamando a vitória de um espetáculo de técnica e ousadia.

Hakimi e Eric García disputam bola em Barcelona x PSG, pela Champions (Foto: Josep Lago/AFP)

A ESPN seguiu a mesma linha, afirmando que o Barcelona ficou “sem gasolina” no segundo tempo. Para o portal, a pressão constante do PSG acabou minando as forças dos catalães, que não conseguiram reagir ao contra-ataque final. O The Athletic, por sua vez, foi direto: “O jogo mostrou a vulnerabilidade defensiva do Barça”.

Na Alemanha, o Bild destacou o declínio físico do time de Flick. “O Barça foi perdendo impulso, enquanto o PSG manteve sempre um ritmo mais alto. No fim, Gonçalo Ramos quebrou a defesa alta e decidiu”.

Portugal, Itália e Bélgica reforçam partida do PSG

Em Portugal, o jornal A Bola elogiou o protagonismo luso na vitória. “Bailes, regates e, ao final, Gonçalo Ramos”, resumiu, destacando também o duelo entre Nuno Mendes e Lamine Yamal como ponto-chave do confronto.

Na Itália, a Gazzetta dello Sport ressaltou o impacto de Luis Enrique diante de seu ex-clube. “Luis Enrique sorri e dá a volta ao Barça. O PSG terminou melhor fisicamente, controlando posse e anulando Pedri e Lamine”, escreveu o diário, que também chamou atenção para as falhas defensivas do Barcelona.

Já na Bélgica, o Het Nieuwsblad classificou a virada como “um golpe que retumbará no Barça”. O jornal destacou que o PSG venceu mesmo sem alguns de seus principais nomes, como Dembélé e Marquinhos, e ainda assim impôs autoridade diante de um dos rivais mais tradicionais da Champions.

