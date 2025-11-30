Jornal português exalta feito histórico de Danilo após título do Flamengo; confira

O golaço de cabeça que garantiu o tetracampeonato da Libertadores para o Flamengo, na final contra o Palmeiras, rendeu ao lateral Danilo não apenas a glória com a camisa rubro-negra, mas também um feito histórico e reconhecimento internacional. O jornal português A Bola dedicou uma matéria ao jogador, exaltando sua marca inédita.

"Ex-FC Porto faz história e torna-se o primeiro a vencer Libertadores e Champions a dobrar", destacou o portal luso em sua manchete, referindo-se à conquista do brasileiro.

Danilo, com passagens vitoriosas por Santos, Porto e Real Madrid, se tornou o primeiro jogador de futebol no mundo a ser bicampeão das duas principais competições continentais de clubes: a Copa Libertadores da América e a Liga dos Campeões da UEFA.

Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta / AFP)

A Libertadores de 2025, conquistada com o Flamengo, é a segunda do lateral no continente sul-americano. A primeira ocorreu em 2011, quando, defendendo o Santos ao lado de Neymar, ele também balançou as redes na final contra o Peñarol.

Na Europa, Danilo consolidou sua trajetória vitoriosa no Real Madrid, levantando o troféu da Champions League em duas temporadas consecutivas: 2015/16 e 2016/17.

Segundo o A Bola, o gol decisivo na final do Maracanã coroou uma carreira recheada de sucessos em dois continentes, colocando-o em um patamar exclusivo no futebol. O jornal ressalta que Danilo agora faz parte de um grupo seleto de jogadores que venceram as duas taças, mas é o único a ostentar o título de bicampeão de ambas.