Torcedores do Flamengo elegem melhor jogador da final: 'Marcado na história'
Torcida do Flamengo elegeu Varela como melhor jogador da final
Palmeiras e Flamengo disputaram a esperada final da Copa Libertadores da América na tarde deste sábado (29), em Lima, no Peru. O Rubro-Negro, após um jogo duro, conseguiu superar o rival e venceu por 1 a 0, garantindo o tetracampeonato continental.
Se o gol do título, o quarto do clube na competição continental, foi marcado pelo zagueiro Danilo, na frieza dos números, o craque da final na opinião popular da Nação rubro-negra tem nome e sobrenome: Guillermo Varela.
Veja comentários sobre a partida de Varela
Como foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.
Nos primeiros 48 minutos de partida, o Flamengo teve mais volume de jogo que o Palmeiras na final da Libertadores. O time do técnico Filipe Luís conseguiu manter suas linhas avançadas e, nas vezes em que o Palmeiras se insinuou ao ataque — com Vitor Roque, Flaco López ou Raphael Veiga —, a equipe carioca recuou em bloco para formar linha com até seis jogadores na defesa. O rubro-negro também teve duas chances, em chutes de Bruno Henrique, aos 13, e Samuel, aos 15. Ambos para fora.
Abel Ferreira, por sua vez, armou um Palmeiras bastante sólido na defesa. Murilo e Gomez eram os zagueiros mais fixos, e Bruno Fuchs tinha alguma liberdade para sair. Mas foi Fuchs quem mais foi combativo nas proximidades da área. E foi também o que recebeu o combate mais duro: aos 29, Pulgar o atingiu na canela direita com as travas da chuteira. O jogador ficou mais de um minuto se contorcendo no chão. O árbitro Darío Herrera decidiu punir o rubro-negro apenas com cartão amarelo. Polêmica na final entre Palmeiras x Flamengo.
A dinâmica do início do segundo tempo se mostrou parecida à do primeiro, mas com uma diferença importante: o Flamengo voltou forçando um pouco mais ofensivamente na Libertadores. Aos 6, Murilo errou na frente da área e Arrascaeta quase marcou. Depois, aos 11, Jorginho teve boa chance após corte de Carlos Miguel. Emoção na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo.
E, aos 21, o gol: Arrascaeta cobrou escanteio pela direita e Danilo subiu mais alto que todo mundo para cabecear rente ao poste direito, sem chances para o goleiro do Palmeiras e para a festa do Flamengo.
Foi só a partir daí que o Palmeiras finalmente decidiu ir ao ataque. Abel Ferreira mexeu no time e no esquema, e as entradas de Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Sosa e, por fim, Maurício, fizeram a equipe paulista começar a ameaçar a meta de Rossi. Vitor Roque teve chance de empatar aos 43, mas em vão. Àquela altura, a glória eterna já estava endereçada, pela quarta vez, ao Rubro-Negro. Flamengo tetracampeão da Libertadores em cima do Palmeiras.
