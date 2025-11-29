Saiba quando o Flamengo vai estrear na Copa Intercontinental

Vencedor da Libertadores 2025, o Flamengo já tem o calendário definido para o final do ano. Em dezembro, a equipe irá viajar ao Catar, onde será realizada a Copa Intercontinental. Ao todo, o Rubro Negro pode jogar mais três partidas.

A primeira partida será dia 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), apenas três dias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7. Com isso, os comandados de Felipe Luis devem chegar no Catar no dia 8. O primeiro duelo será contra o Cruz Azul, do México, naquele que será chamado de Dérbi das Américas. Se vencer, o Rubro Negro pega o Pyramids, do Egito, no dia 13. O confronto foi nomeado como Copa Challenger. Caso avance à final, o Flamengo irá enfrentar o PSG no dia 17.

10 de dezembro: Dérbi das Américas (Flamengo x Cruz Azul)

13 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids)

17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)

Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

Flamengo é campeão da Libertadores! Veja como foi o jogo

✍️ Texto de Marcio Dolzan

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Nos primeiros 48 minutos de partida, o Flamengo teve mais volume de jogo. O time do técnico Filipe Luís conseguiu manter suas linhas avançadas e, nas vezes em que o Palmeiras se insinuou ao ataque — com Vitor Roque, Flaco López ou Raphael Veiga —, a equipe carioca recuou em bloco para formar linha com até seis jogadores na defesa. O rubro-negro também teve duas chances, em chutes de Bruno Henrique, aos 13, e Samuel, aos 15. Ambos para fora.

Abel Ferreira, por sua vez, armou um Palmeiras bastante sólido na defesa. Murilo e Gomez eram os zagueiros mais fixos, e Bruno Fuchs tinha alguma liberdade para sair. Mas foi Fuchs quem mais foi combativo nas proximidades da área. E foi também o que recebeu o combate mais duro: aos 29, Pulgar o atingiu na canela direita com as travas da chuteira. O jogador ficou mais de um minuto se contorcendo no chão. O árbitro Darío Herrera decidiu punir o rubro-negro apenas com cartão amarelo.

A dinâmica do início do segundo tempo se mostrou parecida à do primeiro, mas com uma diferença importante: o Flamengo voltou forçando um pouco mais ofensivamente. Aos 6, Murilo errou na frente da área e Arrascaeta quase marcou. Depois, aos 11, Jorginho teve boa chance após corte de Carlos Miguel.

E, aos 21, o gol: Arrascaeta cobrou escanteio pela direita e Danilo subiu mais alto que todo mundo para cabecear rente ao poste direito, sem chances para o goleiro do Palmeiras e para a festa rubro-negra.

Foi só a partir daí que o Palmeiras finalmente decidiu ir ao ataque. Abel Ferreira mexeu no time e no esquema, e as entradas de Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Sosa e, por fim, Maurício, fizeram a equipe paulista começar a ameaçar a meta de Rossi. Vitor Roque teve chance de empatar aos 43, mas em vão. Àquela altura, a glória eterna já estava endereçada, pela quarta vez, ao Flamengo.