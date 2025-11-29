Além de herói do quarto título de Libertadores do Flamengo, o zagueiro Danilo também é colunista do portal "InfoMoney", especializado em finanças. Conhecido por seu espírito de liderança, o atleta de 34 anos é tratado como uma referência para outros atletas no Rubro-Negro. Fora dos gramados, Danilo dedica seu tempo livre a graduação de jornalismo.

O zagueiro do Flamengo deu uma entrevista para o portal Infomoney e contou detalhes de suas atividades fora dos gramados.

- Não quero jogar futebol até muito tarde. Começamos muito jovens, e mais do que o aspecto psicológico, o que pesa mesmo é o corpo (…) Com certeza, pretendo fazer faculdade de psicologia, um tema que me fascina (…) Também comecei a fazer jornalismo, na modalidade EAD, porque adoro comunicação. Vejo isso como uma ferramenta importante para o meu pós-carreira, especialmente para os projetos que tenho - declarou Danilo, o zagueiro do Flamengo.

- Esse é um gap que existe no futebol. Os atletas passam a ganhar muito em um curto espaço de tempo e com uma idade ainda, digamos, que não é a ideal para lidar com um ganho tão alto. Os clubes e até a Confederação Brasileira de Futebol poderiam repensar a educação financeira para atletas - concluiu.

Danilo, o herói do Flamengo na final da Libertadores

Arrascaeta bateu o escanteio, que encontrou Danilo com liberdade para acertar uma forte cabeçada no canto direito do goleiro Carlos Miguel. Foi o gol de Danilo que consagrou o Flamengo como o primeiro clube brasileiro a ser tetra-campeão da Libertadores da América.

A carreira de Danilo fala por si só. Revelado pelo Santos, o jogador passou por clubes como Real Madrid e Juventus antes de chegar ao Flamengo. Com o Rubro-Negro, ele está na final da Libertadores e lidera o Brasileirão.