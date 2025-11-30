O Palmeiras perdeu a final da Libertadores de 2025 para o Flamengo por 1 a 0, no Monumental U, em Lima, e a dura derrota trouxe à tona a repetida trajetória de Vitor Roque. O atacante foi vice-campeão continental pela segunda vez diante do mesmo adversário — a primeira pelo Athletico-PR, em 2022, e agora com a camisa alviverde. A coincidência foi prontamente destacada pela imprensa espanhola, em especial pelo jornal catalão "Mundo Deportivo".

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa europeia, especialmente na Espanha. Historicamente, o veículo adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol ibérico. De fato, a passagem do Tigrinho pelo continente foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilla, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo.

A imagem de Roque mudou neste ano devido ao seu sucesso em campo com a camisa do Palmeiras, em seu retorno ao futebol brasileiro. Contudo, o camisa 9 acabou simbolizando o vice-campeonato continental para o "Mundo Deportivo". O jornal destacou que o jogador se esforçou ao longo dos 90 minutos, embora tenha sido pouco efetivo nas oportunidades que teve.

Além de Vitor, o portal destacou o precoce sucesso de Filipe Luís, que estreou como técnico em setembro de 2024 e já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca no comando do Flamengo, estando a apenas uma vitória de garantir o Brasileirão de 2025. O site também mencionou Saúl Ñíguez, que, embora não tenha atuado na decisão, tornou-se o segundo espanhol a conquistar a Libertadores, após Pablo Marí, também pelo Flamengo, em 2019. Abaixo, veja a chamada do "Mundo Deportivo":

Tradução: Flamengo deixa Vitor Roque sem Libertadores (título). Um cabeceio espetacular de Danilo após um escanteio derrotou o Palmeiras e fez do time carioca o mais vitorioso do torneio, com 4 títulos (subtítulo).

