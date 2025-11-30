menu hamburguer
Futebol Internacional

Europeus reagem ao tetracampeonato do Flamengo na Libertadores: 'Sorte'

Jornais de Portugal, Espanha e Reino Unido questionam a não expulsão de Pulgar

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/11/2025
09:25
Flamengo campeão da Libertadores 2025
imagem cameraFlamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis Acosta / AFP)
A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0 em Lima ganhou um contorno de polêmica internacional. A crítica à arbitragem, especialmente em um lance envolvendo o volante flamenguista Erick Pulgar, dominou as manchetes de importantes veículos europeus, incluindo o jornal espanhol AS, o jornal britânico BBC e o jornal português A Bola.

"<em>Flamengo e Filipe Luis, campeões com escândalo</em>"
O jornal AS, da Espanha, foi o mais incisivo. O "escândalo" para a publicação foi decisão da arbitragem de aplicar apenas o cartão amarelo a Pulgar após uma entrada dura no zagueiro palmeirense Bruno Fuchs. O AS destacou que o VAR não pediu revisão da jogada, que, segundo o veículo, era passível de expulsão.

A falha do VAR em não intervir no lance de Pulgar foi o ponto central. O jornal português A Bola adotou uma manchete direta, que resume a insatisfação com a decisão da arbitragem:

"<em>Polémica na Libertadores: VAR perdoou expulsão a Pulgar neste lance</em>"
O diário espanhol AS foi o mais incisivo, mancheteando o resultado como: "Flamengo e Filipe Luis, campeões com escândalo". O "escândalo" para a publicação residiu na decisão do árbitro Darío Herrera de aplicar apenas cartão amarelo a Pulgar após uma entrada com as travas da chuteira no zagueiro palmeirense Bruno Fuchs, destacando que o VAR não pediu revisão.

Reforçando a crítica, a BBC descreveu o lance com precisão, sublinhando a sorte do jogador chileno:

"<em>Em um primeiro tempo que não produziu chutes no gol, o meio-campista chileno Erick Pulgar teve sorte de evitar um cartão vermelho direto no 30º minuto, quando ele arrastou as travas de sua chuteira pela perna de Bruno Fuchs.</em>"
A união das análises desses três grandes veículos de Portugal, Espanha e Reino Unido, evidencia que o lance de Pulgar foi o grande foco da controvérsia internacional na final da Libertadores.

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
Apesar da polêmica, as publicações também reconheceram o feito histórico do Flamengo e o sucesso precoce do técnico Filipe Luís.

