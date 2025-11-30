Europeus reagem ao tetracampeonato do Flamengo na Libertadores: 'Sorte'
Jornais de Portugal, Espanha e Reino Unido questionam a não expulsão de Pulgar
A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0 em Lima ganhou um contorno de polêmica internacional. A crítica à arbitragem, especialmente em um lance envolvendo o volante flamenguista Erick Pulgar, dominou as manchetes de importantes veículos europeus, incluindo o jornal espanhol AS, o jornal britânico BBC e o jornal português A Bola.
O jornal AS, da Espanha, foi o mais incisivo. O "escândalo" para a publicação foi decisão da arbitragem de aplicar apenas o cartão amarelo a Pulgar após uma entrada dura no zagueiro palmeirense Bruno Fuchs. O AS destacou que o VAR não pediu revisão da jogada, que, segundo o veículo, era passível de expulsão.
A falha do VAR em não intervir no lance de Pulgar foi o ponto central. O jornal português A Bola adotou uma manchete direta, que resume a insatisfação com a decisão da arbitragem:
O diário espanhol AS foi o mais incisivo, mancheteando o resultado como: "Flamengo e Filipe Luis, campeões com escândalo". O "escândalo" para a publicação residiu na decisão do árbitro Darío Herrera de aplicar apenas cartão amarelo a Pulgar após uma entrada com as travas da chuteira no zagueiro palmeirense Bruno Fuchs, destacando que o VAR não pediu revisão.
Reforçando a crítica, a BBC descreveu o lance com precisão, sublinhando a sorte do jogador chileno:
A união das análises desses três grandes veículos de Portugal, Espanha e Reino Unido, evidencia que o lance de Pulgar foi o grande foco da controvérsia internacional na final da Libertadores.
Apesar da polêmica, as publicações também reconheceram o feito histórico do Flamengo e o sucesso precoce do técnico Filipe Luís.
