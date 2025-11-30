Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (30)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu - espanhol, italiano, inglês etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 30 de novembro de 2025)
Brasileirão
Corinthians x Botafogo – 16h – Globo e Premiere
Fortaleza x Atlético-MG – 18h30 – Premiere
Campeonato Holandês
PSV x Volendam – 8h15 – Disney+
Telstar x Feyenoord – 10h30 – ESPN 2 e Disney+
Twente x AZ Alkmaar – 12h45 – Disney+
Ajax x Groningen – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Lecce x Torino – 8h30 – Disney+
Pisa x Inter de Milão – 11h – CazéTV e Disney+
Atalanta x Fiorentina – 14h – Disney+
Roma x Napoli – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
Crystal Palace x Manchester United – 9h – ESPN e Disney+
Aston Villa x Wolverhampton – 11h05 – Xsports e Disney+
Nottingham Forest x Brighton – 11h05 – ESPN e Disney+
West Ham x Liverpool – 11h05 – Disney+
Chelsea x Arsenal – 13h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
Hibernian x Celtic – 9h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Arminia Bielefeld x Preussen Munster – 9h30 – OneFootball
Dynamo Dresden x Fortuna Dusseldorf – 9h30 – OneFootball
Elversberg x Darmstadt 98 – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
SSV Jahn Regensburg x Hansa Rostock – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
Real Sociedad x Villarreal – 10h – ESPN 4 e Disney+
Sevilla x Real Bétis – 12h15 – Disney+
Celta de Vigo x Espanyol – 14h30 – Disney+
Girona x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Racing Santander x Eibar – 12h15 – Disney+
Campeonato Alemão
Hamburgo x Stuttgart – 11h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
Freiburg x Mainz – 15h30 – OneFootball
Campeonato Grego
Panaitolikos x Olympiacos – 12h – SportyNet (YouTube)
Panathinaikos x AEK – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Norueguês
Bodo Glimt x Fredrikstad – 13h – Canal GOAT e OneFootball
Viking x Valerenga – 13h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Francês
Lorient x Nice – 13h15 – CazéTV
Campeonato Turco
Faith Karagumruk x Besiktas – 14h – Disney+
Copa FGF (final)
Brasil de Pelotas x Aimoré – 15h – TV Xavante (YouTube)
Campeonato Português
Sporting x Estrela da Amadora – 15h – Xsports e Disney+
Porto x Estoril – 17h30 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Uruguaio (final)
Nacional x Peñarol – 16h30 – Disney+
Campeonato Venezuelano (final)
UCV x Carabobo – 19h – Fanatiz
Campeonato Argentino
Boca Juniors x Argentinos Juniors – 18h30 – ESPN 4 e Disney+
Liga Nacional de Futsal (semifinal)
Atlântico x Jaraguá – 17h30 – Xsports, Canal GOAT e LNF TV
Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf
Curaçao (F) x Panamá (F) – 21h – Disney+
Belize (F) x Haiti (F) – 22h – Disney+
Campeonato Mexicano (quartas de final)
Cruz Azul x Chivas Guadalajara – 22h – SportyNet (YouTube)
