Jornal 'pede' braçadeira de capitão do Barcelona para Raphinha
Mundo Deportivo afirma que brasileiro é um dos grandes líderes do elenco
- Matéria
- Mais Notícias
Apesar de estar fora de combate, recuperando-se de lesão, Raphinha segue como referência no Barcelona e foi citado como um dos principais líderes do grupo pelo "Mundo Deportivo". O jornal catalão, por meio de uma reportagem dessa quinta-feira (30), sugeriu que o brasileiro seja capitão da equipe.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol relembra passado de Flick no Bayern e alerta Barcelona
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Kroos, ídolo do Real Madrid, alfineta jogador do Barcelona: ‘Não sei por que jogou’
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Pedri ficará fora do Barcelona por quase um mês
Futebol Internacional29/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
"Desde a saída de Iñigo Martínez, o Barça tem sentido falta de um líder, tanto dentro de campo quanto no vestiário. Essa lacuna ficou particularmente evidente na derrota para o Real Madrid no Clasico, no Santiago Bernabéu, e Raphinha, apesar de estar afastado por uma lesão muscular, assumiu o papel de um dos capitães da equipe", começou por destacar o jornalista Gabriel Sans.
Nesse sentido, a matéria do jornal espanhol 'pediu' a braçadeira de capitão para Raphinha e não para Ter Stegen:
"O ponta brasileiro é atualmente uma das figuras mais influentes no vestiário do Barça. Ele demonstrou isso no clássico contra o Real Madrid na última rodada. Raphinha mostrou com suas atuações que merece a braçadeira de capitão e a considera com muita importância", finalizou.
Confusão contra o Real Madrid entrou em pauta
Mesmo sem estar em campo, Raphinha foi citado como um agente importante na confusão ao final de Real Madrid x Barcelona, quando os Blaugranas saíram derrotados:
"Ele estava no vestiário antes da equipe partir para Madri. Ele também foi visto no banco do Barça durante a briga pós-jogo envolvendo vários jogadores do Barça, tentando separá-los e repreendendo os jogadores adversários por provocarem os jogadores do Barça. Mas Raphinha não deu instruções apenas antes da partida. Ele também deu instruções depois do jogo, para o caso de uma derrota. O brasileiro estava no vestiário atuando como capitão, assim como De Jong em suas declarações pós-jogo", finalizou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias