Futebol Internacional

Jornal 'pede' braçadeira de capitão do Barcelona para Raphinha

Mundo Deportivo afirma que brasileiro é um dos grandes líderes do elenco

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
18:10
Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
Raphinha, apesar de lesionado, é visto como líder no Barcelona.
O jornal 'Mundo Deportivo' sugeriu que ele seja capitão da equipe.
A falta de um líder ficou evidente na derrota contra o Real Madrid.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Apesar de estar fora de combate, recuperando-se de lesão, Raphinha segue como referência no Barcelona e foi citado como um dos principais líderes do grupo pelo "Mundo Deportivo". O jornal catalão, por meio de uma reportagem dessa quinta-feira (30), sugeriu que o brasileiro seja capitão da equipe.

"Desde a saída de Iñigo Martínez, o Barça tem sentido falta de um líder, tanto dentro de campo quanto no vestiário. Essa lacuna ficou particularmente evidente na derrota para o Real Madrid no Clasico, no Santiago Bernabéu, e Raphinha, apesar de estar afastado por uma lesão muscular, assumiu o papel de um dos capitães da equipe", começou por destacar o jornalista Gabriel Sans.

Nesse sentido, a matéria do jornal espanhol 'pediu' a braçadeira de capitão para Raphinha e não para Ter Stegen:

"O ponta brasileiro é atualmente uma das figuras mais influentes no vestiário do Barça. Ele demonstrou isso no clássico contra o Real Madrid na última rodada. Raphinha mostrou com suas atuações que merece a braçadeira de capitão e a considera com muita importância", finalizou.

Raphinha - Barcelona x Mallorca
Raphinha é celebrado pelos companheiros ao marcar pelo Barcelona diante do Mallorca (Foto: Jaime Reina/AFP)

Confusão contra o Real Madrid entrou em pauta

Mesmo sem estar em campo, Raphinha foi citado como um agente importante na confusão ao final de Real Madrid x Barcelona, quando os Blaugranas saíram derrotados:

"Ele estava no vestiário antes da equipe partir para Madri. Ele também foi visto no banco do Barça durante a briga pós-jogo envolvendo vários jogadores do Barça, tentando separá-los e repreendendo os jogadores adversários por provocarem os jogadores do Barça. Mas Raphinha não deu instruções apenas antes da partida. Ele também deu instruções depois do jogo, para o caso de uma derrota. O brasileiro estava no vestiário atuando como capitão, assim como De Jong em suas declarações pós-jogo", finalizou.

