O atacante Rodrygo, do Real Madrid, assinou um novo contrato individual para patrocínio de material esportivo, agora com a Adidas. Este acordo encerra uma parceria do jogador com a Nike que já durava cerca de dez anos. Até o momento, o tempo de contrato não foi divulgado, mas ele vai passar a usar o modelo de chuteira F50, conforme o vídeo divulgado pela fornecedora.

Na publicação no Instagram, Rodrygo posa com um bilhete de boas-vindas do ex-lateral-esquerdo Marcelo, também brasileiro e lenda do Real Madrid. Também aparece uma Trionda, bola da Copa do Mundo do ano que vem.

Carreira

Rodrygo está com 24 anos e disputou as últimas Copas do Mundo e América, em 2022 e 2024, respectivamente. Revelado no Santos, ele disputou os primeiros jogos como profissional em 2017 e migrou para o Real Madrid em 2019.

Desde então, ele já soma seis temporadas completas e a atual, em andamento. Rapidamente se tornou um dos jogadores mais acionados no ataque. No recorte mais recente, embora tenha sofrido no início da temporada ele fez um gol em cada um dos dois últimos jogos.

'Sem Mbappé, há um abismo': jornal espanhol faz alerta

O jornal espanhol As destacou a falta de efetividade do Real Madrid quando Kylian Mbappé não está em campo. Além da quantidade de gols, o periódico ressalta também a a diferença da eficácia e da ameaça que o time representa quando o francês está escalado, afirmando que "todo o poder de fogo do Real Madrid reside em Mbappé".

- Sem Mbappé, há um abismo. Um vazio no ataque. Na ausência do francês, o Real Madrid não consegue encontrar o caminho para a rede adversária. Essa dependência de Mbappé é evidente: 55,6% dos 45 gols do Real Madrid nesta temporada foram marcados pelo craque - diz o texto assinado por Mario de la Riva.