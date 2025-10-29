Jornal espanhol relembra passado de Flick no Bayern e alerta Barcelona

O jornal espanhol "As" traçou um paralelo entre a saída conturbada de Hansi Flick no Bayern de Munique e o começo conturbado do técnico no Barcelona, e alertou para o risco de desgaste caso a trajetória atual não seja revertida. Segundo a publicação, o alemão vive momento em que ainda não conseguiu dar sequência ao desempenho que levou o Barça a títulos e boas fases na temporada anterior, enquanto críticas e dúvidas crescem em torno do comando técnico.

O Barcelona já contabiliza três derrotas em jogos oficiais (PSG, Sevilla e Real Madrid) — desempenho que contrasta com o mesmo período da temporada passada, quando a equipe havia perdido apenas uma partida, mesmo após uma profunda reforma no elenco. O jornal lembra que, na reta final da temporada anterior, Flick conseguiu duas recuperações decisivas para vencer a Supercopa da Espanha, a Copa do Rey e conduziu a equipe ao título da liga ao triunfar no El Clásico, mesmo após uma eliminação traumática na Champions League.

Ainda na publicação, parte da análise aponta lesões como fator explicativo para o rendimento inferior, mas o argumento é relativizado pela própria trajetória do time no ano passado, quando também conviveu com ausências importantes e, ainda assim, manteve alto nível. A matéria destaca que jogadores do setor ofensivo sofreram problemas físicos no início da temporada, entre eles Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Fermín López, Ferran Torres e Dani Olmo.

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick observa o relógio na partida contra o Sevilla (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Futuro do Barcelona

A publicação também lembra o episódio da segunda temporada de Flick no Bayern, quando o treinador deixou o clube desgastado após um primeiro ano muito bem-sucedido, e sugere que os céticos enxergam semelhanças perigosas entre aquele quadro e a atual fase no Barça. Para esses analistas, o desgaste pode estar ligado à perda de controle no vestiário e à incapacidade de manter a motivação e a intensidade demonstradas anteriormente.

Por outro lado, o texto ressalta que há apoiadores que confiam na capacidade do técnico de virar o cenário, com base nas qualidades táticas e na gestão que demonstrou no ano anterior. Esses defensores atribuem parte da crise temporária às contusões e apontam que Flick já comprovou sua habilidade para revitalizar o time em momentos difíceis.

O jornal conclui que o treinador tem consciência da necessidade de ajustes e de uma nova transformação no modelo de jogo, mas que o tempo para recuperar o vigor coletivo é curto. A continuidade do técnico no cargo divide opiniões: há quem acredite na sua recuperação do projeto e quem duvide que Flick consiga completar a segunda temporada sem maiores sobressaltos.

Hansi Flick e Joan Laporta confirmando o novo contrato no Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

