menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

TNT Sports anuncia transmissão do Fifa The Best no YouTube

Cerimônia de premiação será exibida ao vivo nesta terça-feira, 16 de dezembro

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
18:20
Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
imagem cameraFifa The Best anunciará melhor jogador do mundo (Foto: FIFA/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A TNT Sports anunciou a transmissão da premiação do Fifa The Best, que chega à sua 10ª edição nesta terça-feira, 16 de dezembro, a partir das 13h15. A cerimônia será exibida ao vivo no canal oficial da marca esportiva no YouTube, plataforma em que a TNT Sports soma mais de 12 milhões de inscritos.

continua após a publicidade

A apresentação ficará por conta de Octavio Neto, com comentários de Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler. Diretamente do Fairmont Katara Hall, em Doha, no Catar, a repórter Monique Danello fará a cobertura in loco do evento que premia os principais destaques do futebol mundial.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Fifa The Best vai eleger os melhores jogadores e as melhores jogadoras da temporada 2025. No prêmio masculino principal, o atacante Raphinha é o único brasileiro entre os finalistas. Ele concorre com nomes como o espanhol Lamine Yamal e os franceses Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, entre outros. Já na disputa feminina, estão atletas de destaque internacional, como as espanholas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, além das inglesas Lauren James e Alessia Russo.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A cerimônia também anunciará a seleção da temporada. Entre os homens, a Fifa pré-selecionou 88 atletas, sendo 11 brasileiros. A lista inclui os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); além dos atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
Raphinha concorre ao prêmio (Foto: Josep Lago / AFP)

O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.

continua após a publicidade

A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025

Melhor jogador:

    1.
  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
    2. 2.
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
    3. 3.
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
    4. 4.
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
    5. 5.
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
    6. 6.
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
    7. 7.
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
    8. 8.
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
    9. 9.
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
    10. 10.
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
    11. 11.
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

Melhor jogadora

    1.
  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
    2. 2.
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
    3. 3.
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
    4. 4.
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
    5. 5.
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
    6. 6.
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
    7. 7.
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
    8. 8.
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
    9. 9.
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
    10. 10.
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
    11. 11.
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
    12. 12.
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
    13. 13.
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
    14. 14.
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
    15. 15.
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
    16. 16.
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
    17. 17.
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias