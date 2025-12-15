TNT Sports anuncia transmissão do Fifa The Best no YouTube
Cerimônia de premiação será exibida ao vivo nesta terça-feira, 16 de dezembro
A TNT Sports anunciou a transmissão da premiação do Fifa The Best, que chega à sua 10ª edição nesta terça-feira, 16 de dezembro, a partir das 13h15. A cerimônia será exibida ao vivo no canal oficial da marca esportiva no YouTube, plataforma em que a TNT Sports soma mais de 12 milhões de inscritos.
A apresentação ficará por conta de Octavio Neto, com comentários de Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler. Diretamente do Fairmont Katara Hall, em Doha, no Catar, a repórter Monique Danello fará a cobertura in loco do evento que premia os principais destaques do futebol mundial.
O Fifa The Best vai eleger os melhores jogadores e as melhores jogadoras da temporada 2025. No prêmio masculino principal, o atacante Raphinha é o único brasileiro entre os finalistas. Ele concorre com nomes como o espanhol Lamine Yamal e os franceses Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, entre outros. Já na disputa feminina, estão atletas de destaque internacional, como as espanholas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, além das inglesas Lauren James e Alessia Russo.
A cerimônia também anunciará a seleção da temporada. Entre os homens, a Fifa pré-selecionou 88 atletas, sendo 11 brasileiros. A lista inclui os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); além dos atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).
O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.
A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.
🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025
Melhor jogador:
- Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
- Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
- Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
- Kylian Mbappé: Real Madrid; França
- Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
- Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
- Pedri: Barcelona; Espanha
- Raphinha: Barcelona; Brasil
- Mohamed Salah: Liverpool; Egito
- Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
- Lamine Yamal: Barcelona; Espanha
Melhor jogadora
- Sandy Baltimore: Chelsea; França
- Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
- Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
- Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
- Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
- Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
- Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
- Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
- Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
- Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
- Lauren James: Chelsea; Inglaterra
- Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
- Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
- Claudia Pina: Barcelona; Espanha
- Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
- Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
- Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra
