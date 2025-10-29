menu hamburguer
Pedri ficará fora do Barcelona por quase um mês

Pedri só voltará após a Data Fifa de novembro


Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 29/10/2025
14:12
Pedri durante aquecimento do Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Pedri durante aquecimento do Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Barcelona perdeu o 'El Clásico' e Pedri teve ruptura muscular na coxa esquerda.
Ele ficará fora por várias semanas, retornando após a pausa da Data Fifa.
Pedri foi expulso na partida e ressentiu-se de desgaste físico.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Barcelona perdeu o "El Clásico" e recebeu uma notícia preocupante: Pedri, peça fundamental no meio-campo da equipe, sofreu uma ruptura muscular na parte distal da coxa esquerda e ficará fora de ação por várias semanas. O clube informou que o jogador só deve retornar após a pausa para a Data Fifa, em meados de novembro.

O meio-campista, de 22 anos, da Seleção Espanhola, vinha sendo um dos atletas mais utilizados por Hansi Flick nesta temporada. Pedri é o único jogador do elenco que ultrapassou a marca de 1.000 minutos em campo, participando de todas as 13 partidas oficiais do Barça – 10 pela La Liga e 3 pela Champions League. O desgaste físico, que já havia sido visível durante o clássico contra o Real Madrid, acabou cobrando seu preço.

Pedri durante partida entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2025/2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Durante o duelo no Santiago Bernabéu, Pedri demonstrou sinais claros de exaustão e acabou sendo expulso após receber dois cartões amarelos – algo inédito em sua carreira profissional. A partida exigiu muito fisicamente do jogador, que precisou se desdobrar na marcação. Segundo o jornal "Marca", o excesso de esforço agravou o problema muscular que agora o tira dos gramados.

Desfalque importante para Hansi Flick

A lesão chega em um momento delicado para o Barcelona, que enfrenta uma sequência decisiva de jogos. Pedri perderá os confrontos contra o Elche e o Celta de Vigo pela La Liga, além da partida contra o Club Brugge pela Champions League. Hansi Flick, que já vinha lidando com uma série de lesões no elenco, perde seu principal articulador ofensivo e um dos líderes técnicos da equipe.

Enquanto Pedri inicia o processo de recuperação, o clube catalão tenta reagir com boas notícias: Robert Lewandowski e Dani Olmo voltaram a treinar com o grupo e podem reforçar o time no próximo compromisso. Ainda assim, a ausência do camisa 8 é considerada uma das mais sentidas no elenco blaugrana.

