Bahia acerta venda de atacante para time da China

O Bahia está prestes a confirmar mais uma venda milionária. Desta vez, o clube acertou a transferência do atacante Rafael Ratão para o Shangai Shenhua, da primeira divisão da China. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!. A reportagem ainda apurou que as duas partes já estão apalavradas, só falta mesmo assinar o contrato de três anos.

Rafael Ratão estava emprestado ao Cerezo Osaka, do Japão, e voltou a Salvador na última sexta-feira, ainda com futuro indefinido no Bahia. Vale lembrar que ele tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

De acordo com a ESPN, os valores da transferência do Bahia para a equipe da China giram em torno dos 2 milhões de euros (R$ 12,74 milhões), próximo ao que foi investido para trazer o atleta do Toulouse, da França.

Ratão, inclusive, teve uma boa passagem pelo Japão, com 23 gols em 44 jogos, sendo titular na grande maioria das partidas. Ele ainda foi o artilheiro do Cerezo Osaka na J-League (primeira divisão japonesa), com 18 bolas nas redes e três assistências em 36 jogos.

A trajetória de Ratão pelo Bahia

Ratão comemora gol do Bahia contra o Botafogo; atacante está a caminho da China (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Contratado na segunda janela de transferências de 2023 junto ao Toulouse, da França, ele chegou para ser mais uma opção de versatilidade para o ataque, com possibilidade de jogar como um camisa 9 ou até mesmo ponta. Ratão, no entanto, teve dificuldades para conquistar a titularidade no time de Rogério Ceni e não convenceu a torcida do Bahia.

O jogador fez, ao todo, 54 partidas com a camisa tricolor, com dez gols marcados e quatro assistências.

