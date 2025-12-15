Alex Sandro aponta trunfo do Flamengo contra o PSG no Mundial: 'Isso pesa'

Durante treino do Flamengo realizado nesta segunda-feira (15), no Catar, o lateral Alex Sandro conversou com a "Flamengo TV" e projetou o jogo contra o PSG, final da Copa Intercontinental, que acontece na quarta (17), às 14h (de Brasília). O veterano vê como trunfo rubro-negro o conhecimento que ele e outros atletas, como Danilo e Jorginho, têm sobre os adversários, maior do que o contrário.

— Muitos jogadores que estão no elenco hoje já jogaram contra os jogadores do Paris, seja contra o Paris ou por seleções. Isso pesa sobre o conhecimento que temos sobre eles, sobre o estilo de jogo individual e também sobre o estilo de jogo do Paris. Eu enfrentei o Paris algumas vezes, enfrentei também os jogadores algumas vezes e sei a dificuldade que eles podem colocar contra nós. Isso, junto com o treinador, vai ser colocado para nós. Vamos continuar estudando o máximo possível o Paris, seja individual ou coletivamente, para quando chegar no jogo a gente estar o mais preparado possível — analisou.

No entanto, Alex Sandro ressaltou que seriedade da preparação para a final não difere da forma como o Flamengo trabalhou ao longo de todo o ano

— Eu normalmente sempre procuro ter o máximo de informações possível, não só contra o Paris Saint-Germain, mas contra o Fortaleza, contra Juventude, Vasco, Corinthians, o que seja. A minha preparação é sempre igual, seja para qualquer equipe que eu vou enfrentar — disse.

Flamengo deixará tudo em campo contra o PSG

Confiante na preparação comandada por Filipe Luís, o lateral mostra otimismo para o duelo com o poderoso PSG, mesmo que o clube francês seja favorito.

— Quando se trata de uma final, pode sempre acontecer de tudo. Sabemos a força do Paris, sabemos que eles vêm com o favoritismo, porém isso não tira a nossa confiança, não tira o nosso pensamento, a nossa estratégia, naquilo que trabalhamos e que ainda vamos trabalhar para esse jogo. Então, esse jogo é um jogo especial, principalmente para nós, a verdade é essa. Vamos aproveitar todos os minutos, todos os segundos, todo o espaço do campo, todo o toque na bola, como realmente se fosse o último, porque a única coisa que importa nesse momento é esse jogo — prometeu.

"Gêmeo" de Danilo e classe em campo

Alex Sandro e Danilo têm carreiras muito parecidas: dividiram vestiário no Santos, Porto, Juventus, Flamengo e Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo, então, brincou sobre as pessoas que confundem a dupla.

— Eu, a minha vida toda, estou acostumado a ser chamado de "Danilo", Danilo também às vezes é chamado por "Alex Sandro", estamos bem acostumados com isso (risos), mas enfim, está tranquilo — confessou.

Alex Sandro vibra com Danilo após zagueiro marcar gol contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

Por fim, o veterano também respondeu aos elogios da torcida, quando afirmam que ele "joga de terno" devido à classe e frieza nos gramados.

— O terno deixei para o Filipe Luís, ele que usou sempre jogando, acho que o meu terno é a camisa do Mengão mesmo (risos) — disse.