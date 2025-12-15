Tottenham mira ex-Barcelona como substituto de Thomas Frank

Tottenham está em 11º lugar, com 22 pontos e uma vitória nas últimas sete partidas.

Com a grande pressão sobre o trabalho de Thomas Frank, o Tottenham está considerando uma mudança no comando técnico da equipe. De acordo com o portal "Fichajes", os Spurs miram Xavi Hernández, ídolo e ex-treinador do Barcelona, como uma opção imediata.

O último golpe do Tottenham foi a derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest no último domingo (14), estagnando o clube do norte de Londres em 11º lugar, com apenas 22 pontos conquistados no Campeonato Inglês. Além disso, os Spurs venceram apenas uma das últimas sete partidas da Premier League, o que traz urgência interna para voltar a mirar o topo da tabela.

Com apenas seis meses no comando do Tottenham, Thomas Frank sofre grande pressão por resultados e desempenho recente, e Xavi pode acabar entrando na equação. O treinador espanhol está desempregado desde junho de 2024, quando deixou o Barcelona. Além do jogo propositivo, o ídolo blaugrana trouxe dois títulos em seu período no Barça: a Supercopa da Espanha e La Liga, ambas em 2022/23.

Thomas Frank corre risco de ser demitido no Tottenham (Foto: PETER POWELL / AFP)

Próximos jogos podem ser decisivos para uma demissão

Diante de uma sequência ruim, o Tottenham de Thomas Frank terá próximas semanas decisivas, principalmente pela dúvida quanto à mudança da comissão técnica. No sábado (20), os Spurs receberão o Liverpool e fecharão 2025 contra o Crystal Palace, no próximo dia 28, fora de casa. Dessa forma, os resultados nas partidas restantes deste ano podem encaminhar uma decisão quanto à Frank e, talvez, Xavi.

