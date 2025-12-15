As ações da Juventus (ITA) subiram quase 14% nesta segunda-feira. Isso após a empresa Exor rejeitar uma oferta do grupo de criptoativos Tether. A companhia da Família Agnelli, que gere o clube, afirmou que não pretende vender nenhuma de suas ações na instituição do norte italiano.

De acordo com nota publicada pela Exor, "o Conselho de Administração rejeitou por unanimidade" a oferta. E que a Família Agnelli "permanece totalmente comprometida com o clube, apoiando sua nova equipe de gestão na execução de uma estratégia clara para entregar resultados sólidos."

A empresa até então interessada na compra já possui mais de 10% das ações do clube italiano. A operação seria na casa de € 1,1 bilhão (R$ 6,97 bilhões), mas não agradou aos conselheiros.

Em campo

A Juventus não vive a melhor das fases nos últimos anos. Quinta colocada na atual edição do Campeonato Italiano, está sete pontos atrás da líder Inter de Milão. Isso após 15 rodadas. Venceu esta competição pela última vez em 2019/2020.

Já na Champions League, a Juventus está apenas na 17ª posição na fase de Liga. Nesta temporada se completam 30 anos da última vez que a Velha Senhora conquistou o torneio.

Inter de Milão e Juventus planejam troca que pode unir irmãos

A Inter de Milão é a líder do Campeonato Italiano e busca se manter no topo com uma contratação da rival Juventus - em uma transação que uniria irmãos no mesmo time. Segundo o jornal italiano La Gazzetta, a Nerazzurri quer liberar o meio-campista Davide Frattesi e, com isso, abrir uma vaga para a negociação de Khéphren Thuram, que se juntaria ao irmão Marcus Thuram na equipe.