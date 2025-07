Bisneto de Mussolini jogará a Série A e gera polêmica na Itália

O bisneto de Mussolini na Série A Italiana é uma realidade para a temporada 2025/2026. O lateral-direito Romano Mussolini, de 22 anos, foi anunciado como novo reforço do recém-promovido Cremonese, por empréstimo da Lazio. A chegada do jogador à elite do futebol italiano reacende o debate sobre seu nome e relembra um episódio polêmico, quando torcedores fizeram a saudação fascista para comemorar um gol seu.

Polêmica: A saudação fascista na comemoração de gol

A maior polêmica envolvendo o jogador aconteceu em dezembro de 2024, quando ele marcou seu primeiro gol como profissional pelo Juve Stabia, na segunda divisão. Após o gol, parte da torcida do clube respondeu ao anúncio do nome do jogador nos alto-falantes com a "saudação romana", gesto de braço estendido que foi adotado pelo fascismo e por seu bisavô, o ditador Benito Mussolini.

Na ocasião, o jogador colocou o dedo nos lábios, em um gesto pedindo silêncio, mas o episódio repercutiu em toda a Europa. O clube, na época, emitiu um comunicado negando a conotação fascista e repudiando a "exploração de um garoto de ouro".

Quem é Romano Mussolini?

Romano Benito Floriani Mussolini, de 22 anos, é lateral-direito e pertence à Lazio, mas ainda não estreou oficialmente pelo clube. Após passar pela base da rival Roma, chegou à Lazio em 2016 e acumulou empréstimos por Pescara (Série C) e Juve Stabia (Série B), onde suas atuações chamaram a atenção do Cremonese. Em 2021 ele assinou seu primeiro contrato como profissional.

Ele é filho da política italiana Alessandra Mussolini e neto do pianista Romano Mussolini.

'Não tenho interesse em política'

Apesar do sobrenome famoso e da carreira política da mãe, o jogador insiste que não tem interesse no assunto. Em entrevistas, ele já afirmou que quer ser julgado apenas pelo seu desempenho em campo. No entanto, ele faz questão de ser chamado pelo sobrenome do bisavô, mostrando que prefere ser chamado de Romano Mussolini, e não Romano Floriani (o primeiro sobrenome do pai), como já foi sugerido.