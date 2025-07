Paul Gascoigne, figura icónica no futebol inglês durante as decadas de 80 e 90, teve que ser internado na última sexta-feira (18). Segundo o jornal "The Sun", ele foi encontrado desmaido em sua casa, na cidade de Poole, na costa sul da Inglaterra, por um amigo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O inglês foi encaminhado para o hospital, na cidade onde mora, e admitido na UTI, antes de ser movido para uma unidade médica aguda. O ex-jogador melhorou e se encontra estável, fora de perigo imediato, durante este final de semana.

No entanto, a expectativa é que ele permanesça no hospital por algum tempo. Ele foi descoberto pelo seu amigo Steve Foster, que pediu apoio para ele e agradeceu todas as pessoas que têm prestado apoio até agora.

continua após a publicidade

- Gostaria de agradecer a todos pelo apoio que ele recebeu até agora de tantos velhos amigos que lhe desejam tudo de bom e querem vê-lo de volta ao seu melhor - disse em entrevista ao "The Sun".

As três filhas de Gascoigne vem acompanhando a saúde do pai. Além delas, os amigos Paul Merson, Vinnie Jones, Peter Beardsley e Chris Waddle também estão recebendo atualizações.

continua após a publicidade

Gazza, como era conhecido, teve uma passagem de destaque pelo Totttenham durante os anos de 1988 e 1992. Neste período, o ex-meia marcou o gol icónico na história dos Lilywhites, que eliminou o Arsenal, maior rival, da Copa da Inglaterra, de 1991.

Ídolo no Tottenham

Revelado pelo Newcastle, o ex-meia fez 104 partidas pelos Magpies em um período de três anos em que atuou pela equipe. Em 1988, Ele deixou a equipe do norte da Inglaterra para defender o Tottenham.

Depois disso, Gazza passou quatro temporadas com a camisa dos Spurs, onde foi ídolo e fez uma importante parceria com o hoje comentarista Gary Lineker. Gascoigne marcou o gol mais importante de sua passagem durante a semifinal da Copa da Inglaterra, quando acertou uma bela cobrança de falta classificou os Lilywhites para a final da competição. O time do jogador ficou com o título.

Paul Gascoigne comemorando o gol contra o Arsenal (Foto: Divulgação/Tottenham)

Após conviver com lesões e controvérsias, Paul Gascoigne deixou o Tottenham para acertar sua ida a Lazio, onde ficou por três temporadas. Após a passagem pelo futebol italiano, o jogador defendeu o Rangers, da Escócia, onde ajudou os Gers a dominarem o futebol escocês. Após deixar Glasgow, teve passagens apagadas por Middlesbrough, Everton e Burnley, até se aposentar em 2004, defendendo o Boston United.

Na seleção inglesa, Gascoigne atuou em 57 partidas entre 1988 e 1998, marcando dez gols neste período. Ele participou da caminhada do English Team para a semifinal da Euro de 1996.