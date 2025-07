Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da Copa América Feminina, da Série C do Brasileirão, amistosos internacionais e do Campeonato Mexicano Feminino.

continua após a publicidade

➡️EXCLUSIVO: destaques do Bayer Leverkusen falam sobre chegada Erik ten Hag, novo técnico

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 21 de julho de 2025)

Amistoso Internacional

Sporting x Sunderland – 15h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa América feminina

Argentina (F) x Peru (F) – 18h – Sportv

Chile (F) x Equador (F) – 21h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: a seleção chilena feminina enfrenta a do Equador na Copa América Feminina (Foto: Reprodução)

Campeonato Argentino

Estudiantes x Huracán – 19h – Disney+

San Martín de San Juan x Deportivo Riestra – 21h15 – Disney+

Brasileirão Série C

Anápolis x Guarani – 19h30 – DAZN e SportyNet (+, TV fechada e YouTube)

Náutico x Caxias – 19h30 – SportyNet+

Campeonato Mexicano feminino

Atlético San Luis (F) x Monterrey (F) – 22h – Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.