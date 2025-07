Matheus Gonçalves quer ficar no Flamengo e pede perdão por comentário

Matheus Gonçalves está feliz com a recusa do Flamengo à proposta do Cruzeiro para contratá-lo. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 contra o Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, o jovem reforçou o desejo de seguir no Rubro-Negro e relembrou o momento que foi informado do fim das negociações, no intervalo de duelo com o Atlético-MG pelo Brasileirão sub-20.

— Eu sempre tive uma cabeça muito boa em relação a essas coisas. Então, quando eu soube da notícia, soube de uma maneira inusitada, não sabia. Mas depois eu já lidei muito bem, que se o Flamengo quer que eu fique, eu fico feliz. Eu sempre falo que eu estou aqui desde 12 anos, que eu quero jogar aqui. Quero mostrar para todo mundo do Matheus que realmente eu sou aqui e não em outro lugar. Então, fico feliz por não ter fechado nada e estou focado aqui no Flamengo — declarou o atacante.

Matheus Gonçalves se desculpa por comentário em publicação do Flamengo

O atacante rubro-negro se envolveu em polêmica na última sexta-feira (18) ao comentar publicação do Flamengo nas redes sociais. Matheus reclamou de não estar nas fotos do jogo do sub-20 contra o Bayer Leverkusen, mesmo tendo feito um gol e participado de outro. "Não dá para entender, não apareço mais em nada... Que loucura. Mas vamos pra cima!! Seguimos", disse o jovem, antes de apagar o comentário. Após o Fla-Flu, ele voltou a pedir desculpas pelo episódio.

— Estava de cabeça quente depois do jogo. Eu joguei 45 minutos e fiz o que eu fiz. Já pedi desculpas, todo jogador quer um pouquinho de atenção, mas foi uma atitude egoísta minha e eu reconheço isso. E já pedi desculpa, não é sempre que a gente vai aparecer, mas já passou e vamos embora que estou muito focado — explicou.

Oportunidade contra o Fluminense

Matheus Gonçalves entrou aos 15 minutos do segundo tempo do clássico contra o Fluminense neste domingo (20), tendo chance no profissional após dois meses. O camisa 20 agradeceu ao técnico Filipe Luís pela oportunidade e aprovou a atuação.

— Só agradecer a ele (Filipe Luís) pela oportunidade de hoje. Acho que o correspondi bem, fiz um jogo bem seguro, bem maduro, retomei minha confiança. Então, feliz demais pelo jogo de hoje. Acho que eu nunca tive uma sequência aqui dentro do Flamengo, de jogos, de bastante minutos nos jogos. Acredito que agora vai, estou me dedicando bastante para que isso aconteça. Mas em relação ao sub-20, querendo ou não era uma obrigação de quem desce, a gente tem que fazer aquilo que eu fiz (jogar bem), como eu faço, o Lorran faz. Então, só agradecer pela oportunidade, e saber separar que o sub-20 é uma coisa, e o profissional é um jogo totalmente diferente. Então, que eu possa fazer o que eu fiz no sub-20 e consiga fazer aqui no profissional também — afirmou.

