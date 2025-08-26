Jornal internacional detona Vini Jr: ‘Arrogante e desrespeitoso’

Vini Jr voltou a ser o centro do debate no futebol espanhol após a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, fora de casa, pela La Liga. Apesar de ter saído do banco para marcar um gol e dar uma assistência, o brasileiro foi alvo de fortes críticas da imprensa local, que afirmou que o atacante se tornou um jogador "profundamente odiado".

Durante a partida, Vini Jr teria provocado a torcida rival ao levantar dois dedos em direção às arquibancadas, em alusão à Segunda Divisão, categoria na qual o Oviedo esteve recentemente. O gesto foi suficiente para o brasileiro ser alvo de críticas do "Mundo Deportivo", da Espanha. O jornal foi um dos grandes canais que detonaram o camisa 7 do Real Madrid, afirmando que o jogador tem uma atitude desafiadora, arrogante e desrespeitosa em campo.

A jornalista Cristina Cubero, do Mundo Deportivo, fez duras críticas sobre a postura do jogador brasileiro. Para ela, Vini Jr tem desperdiçado seu talento ao adotar uma atitude considerada arrogante e provocadora dentro de campo.

– Vini Jr deveria manter o título de ‘Bola de Praia’ vitalício, não pela sua qualidade, mas pela sua atitude desdenhosa, que incita um debate prejudicial ao futebol e à sociedade. Ele deveria ser idolatrado, mas é profundamente odiado. O brasileiro não sabe julgar suas ações e isso só o prejudica – escreveu a colunista.

Vini Jr comemorando gol contra o Real Oviedo (Foto: César Manso/AFP)

– Ele não é nem mesmo o melhor em sua profissão, mas seu entorno o fez acreditar que ele veio ao mundo do futebol para ser o justiceiro, o messias, o libertador de almas. E ele é apenas o menos amado porque não sabe medir suas ações – completou a jornalista.

Cubero também ressaltou que Vini Jr carece de uma liderança que o oriente e cite como exemplo Carles Puyol, ex-capitão do Barcelona, que soube repreender colegas e transmitir valores. Diante disso, a jornalista afirmou que Xabi Alonso e o Real Madrid tem um grande problema pela frente.

– Provocar só te prejudica e prejudica o time. Xabi Alonso tem um problema tão grande quanto o Real Madrid tem como clube e entidade baseada na projeção de certos valores. Mas o problema nos afeta a todos como sociedade quando o brasileiro quer justificar suas atitudes usando outras bandeiras. Estamos avisados – completou Cristina Cubero

Ex-jogador do Real Madrid também criticou Vini Jr

Além da imprensa, vozes ligadas ao Real Madrid também se manifestaram. O ex-jogador e ex-diretor esportivo Pedja Mijatovic avaliou que o comportamento de Vini Jr não condiz com a camisa do clube e destacou ainda a disputa por posição com Rodrygo.

– A competição entre Vini e Rodrygo pode ser positiva, mas também trazer problemas. Xabi Alonso está apostando em manter todos motivados, mas Vini precisa parar de se motivar brigando com todos. Ele é excelente, mas temos que avaliar se vale a pena mantê-lo assim – afirmou Mijatovic.

