A seis dias do fechamento da janela de transferências, o Sevilla ainda não conseguiu inscrever três reforços para a temporada: Alfon González, Gabriel Suazo e Odysseas Vlachodimos. A diretoria trabalha em alternativas para ampliar margem no limite salarial, segundo reportagem da "Radio Sevilla". Para solucionar o caso, o clube negocia com o zagueiro brasileiro Marcão uma redução salarial acompanhada de extensão de contrato, medida que permitiria a regularização dos jogadores junto à LaLiga.

Vinculado ao Sevilla até 2027, Marcão recebe acima de 4 milhões de euros anuais, valor que o clube considera excessivo para a atual estrutura orçamentária e que pesa no planejamento esportivo. A proposta é semelhante à aplicada em casos anteriores, como com Adnan Januzaj, quando o próprio belga aceitou baixar o salário para viabilizar sua inscrição na competição.

No elenco, o brasileiro tem pouco espaço, e a diretoria entende que liberar espaço no teto salarial é imprescindível para avançar nas contratações que a equipe busca, em especial, reforços para a retaguarda, diante da fragilidade defensiva observada nas duas primeiras partidas da temporada, na qual sofreram cinco gols. A situação é vista como urgente pela direção, que trabalha para inscrever os novos jogadores antes do próximo compromisso do Campeonato Espanhol, contra o Girona.

Marcão em apresentação pelo Sevilla (Foto: Divulgação / Sevilla)

A fórmula pretendida pelo Sevilla já foi utilizada por outros clubes espanhóis para cumprir as exigências de controle econômico. No entanto, pelas normas da La Liga, a prioridade na redução do impacto salarial deveria recair sobre jogadores para os quais o clube procura saída imediata, como Kelechi Iheanacho, e sobre Joan Jordán. O Sevilla afirma que Jordán, ausente desde meados de julho, está contabilmente inscrito para efeito do limite salarial, embora não apareça na lista pública do site da liga.

➡️Crise na La Liga: mais de metade dos reforços ainda não foram registrados

Próximo jogo do Sevilla

Com o tempo correndo contra a diretoria, o Sevilla segue avaliando alternativas para poder registrar os reforços e completar a montagem do elenco dentro dos parâmetros econômicos exigidos pela La Liga. Na terceira rodada, a equipe da Andaluzia encara o Girona, fora de casa, às 14h30, no Estadi Montilivi.

