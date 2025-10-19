Aston Villa vence o Tottenham na Premier League e web desabafa: ‘Menos aura do mundo’
Spurs marcam cedo, mas Leões vencem de virada com golaço no segundo tempo
O Aston Villa surpreendeu o Tottenham e venceu fora de casa na manhã deste domingo (19) por 2 a 1, em partida válida pela oitava rodada da Premier League. Os mandantes abriram o placar logo nos primeiros minutos de jogo, mas acabaram cedendo o empate ainda na etapa inicial e sofreram a virada no segundo tempo.
Com o resultado, o Tottenham tropeçou na busca pela liderança da Premier League e estaciona com 14 pontos nas oito primeiras rodadas. O time treinado por Thomas Frank acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrota, além de um saldo positivo de oito gols. O Aston Villa, por sua vez, segue na metade da tabela após o resultado surpreendente. A equipe liderada por Unai Emery soma 12 pontos, com três vitórias, três empates, duas derrotas.
Como foi a partida? ⚽
O Tottenham abriu o placar após uma jogada iniciada em escanteio pelo lado esquerdo, com a bola sendo afastada da área. Djed Spence recuperou a posse e acionou Mohammed Kudus, que lançou com precisão para João Palhinha na segunda trave. O volante escorou de cabeça para o centro da área, onde Rodrigo Bentancur finalizou de voleio, na marca do pênalti, aos cinco minutos de jogo.
Ainda na etapa inicial, o Aston Villa igualou o marcador aos 37 minutos, quando Morgan Rogers acertou um belo chute de fora da área com o pé direito, colocando a bola no canto direito do goleiro Guglielmo Vicario, que nada pôde fazer.
Na segunda etapa, o cenário da partida se transformou. Após um lançamento em "fatiada" de Matty Cash, ainda no campo defensivo pelo lado direito, a bola ficou dividida entre defesa e ataque e acabou sobrando para Emiliano Buendía. O camisa 10 conduziu para o centro e, mesmo com a perna não dominante, finalizou com precisão no canto direito do gol, marcando um belo gol e virando o placar para o Aston Villa.
Ao término da partida, foi possível identificar dois tipos distintos de reações nas redes sociais entre os fãs de futebol internacional que acordaram cedo para acompanhar a Premier League. Enquanto muitos celebraram a vitória de virada do Aston Villa nos minutos finais, outros destacaram que o Tottenham — mesmo em meio a um processo de reformulação e ocupando uma boa posição na tabela — segue sendo marcado pelo azar nos momentos decisivos dos últimos anos. Abaixo, veja algumas das reações:
Tradução: Essa é a magia da Premier League! Você pensa que o jogo acabou e, num instante, tudo muda. A energia, a determinação, a incrível força de caráter do Aston Villa para derrotar o Tottenham. Não é apenas uma vitória, é uma lição: nunca desista até o apito final. Um cenário de arrepiar!
Tradução: Este jogo entre Tottenham e Aston Villa foi incrível.
Tradução: O Tottenham é a equipe com menos aura do mundo.
