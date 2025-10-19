menu hamburguer
Al-Shorta x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions da Ásia

Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada

Bagdá (IRA)
Dia 19/10/2025
13:00
imagem cameraAl-Shorta x Al-Ittihad: onde assistir pela Champions Asiática (Foto: Arte/Lance!)
Al-Shorta e Al-Ittihad terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Champions da Ásia. A partida será realizada nesta segunda-feira (20), às 13h (de Brasília), no Al Madina Stadium, em Bagdá (IRA). O jogo terá transmissão da ESPN 4 e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

SHO
ittihad escudo
ITT
3ª rodada
Champions Asiática
Data e Hora
Segunda-feira, 20 de outubro, às 13h (de Brasília)
Local
Al Madina Stadium, em Bagdá (IRA)
Árbitro
A definir
Onde assistir

O Al-Shorta está com dificuldades na Champions Asiática. A equipe ocupa a 10ª colocação do campeonato, com um empate e uma derrota.

Assim como os mandantes, o Al-Ittihad vive momento difícil na Liga dos Campeões da Ásia, uma posição atrás do Al-Shorta. Os atuais campeões sauditas perderam as duas primeiras rodadas e precisam vencer para se recuperar na fase de grupos.

⚽ ESCALAÇÕES

Al-Shorta (Técnico: Momen Soliman)
NÃO DIVULGADO

Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
NÃO DIVULGADO

Kauan Santos cumprimenta Benzema no duelo entre Shabab Al-Ahli e Al-Ittihad (Foto: Divulgação)

