Al-Shorta x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions da Ásia
Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Al-Shorta e Al-Ittihad terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Champions da Ásia. A partida será realizada nesta segunda-feira (20), às 13h (de Brasília), no Al Madina Stadium, em Bagdá (IRA). O jogo terá transmissão da ESPN 4 e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha revela mágoa com Jorge Jesus, ídolo do Flamengo: ‘Dor’
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Real Madrid ‘aprende’ com Carlo Ancelotti no Brasil sobre caso Vini Jr-Rodrygo
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Derrota da Roma traz má notícia para Ancelotti no Brasil; entenda
Futebol Internacional19/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Al-Shorta está com dificuldades na Champions Asiática. A equipe ocupa a 10ª colocação do campeonato, com um empate e uma derrota.
Assim como os mandantes, o Al-Ittihad vive momento difícil na Liga dos Campeões da Ásia, uma posição atrás do Al-Shorta. Os atuais campeões sauditas perderam as duas primeiras rodadas e precisam vencer para se recuperar na fase de grupos.
Tudo sobre o jogo entre Al-Fayha e Al-Ittihad (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Shorta 🆚 Al-Ittihad
3ª rodada — Champions da Ásia
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Al Madina Stadium, em Bagdá (IRA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ ESCALAÇÕES
Al-Shorta (Técnico: Momen Soliman)
NÃO DIVULGADO
Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
NÃO DIVULGADO
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias