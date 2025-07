Análise: como Estêvão pode se encaixar no time do Chelsea?

Atual campeão do mundo, o Chelsea-ING terá o reforço do atacante Estêvão na próxima temporada. O brasileiro, que balançou as redes diante dos Blues nas quartas do Mundial de Clubes, completou 18 anos no último mês de abril. Os ingleses acertaram a transferência, ainda em 2024, por cerca de 60 milhões de euros.

Com diferentes peças e possibilidades táticas, o elenco do Chelsea oferece concorrência para Estêvão. Ainda não está confirmado se o brasileiro seguirá com o time ou será emprestado em sua primeira temporada. Assim, é possível imaginar diferentes cenários para o brasileiro.

Ponta x meia-atacante

Na maior parte de seus jogos com o Palmeiras, clube que o revelou, Estêvão atuou aberto pelo lado direito. É o que indica, por exemplo, seu mapa de calor nesta edição do Brasileirão - foram três assistências nos 11 embates que disputou. Durante o Mundial, Estêvão também jogou pela esquerda.

Por outro lado, o atleta era um meia-armador na base. André Cury, empresário de Estêvão, chegou a afirmar em entrevista ao "ge" que a possibilidade de jogar na função de 10 foi um diferencial no acerto com o Chelsea.

Estêvão em jogo do Palmeiras contra o Chelsea, pelo Mundial (Foto: Francois Nel/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Cole Palmer, o camisa 10

A principal estrela do Chelsea é o inglês Cole Palmer, de 23 anos. O novo camisa 10 dos Blues atuou diversas vezes como ponta-direita em seu primeiro ano na equipe, mas passou a jogar como um meia-atacante na última temporada.

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Por conta do dinamismo no futebol, essa posição não é exatamente fixa. Enzo Maresca, técnico do clube, escalou Palmer aberto pela esquerda contra o Benfica-POR, nas oitavas do Mundial. Na decisão, diante do PSG-FRA, o inglês ficou como um meia-atacante que poderia cair pela direita. Malo Gusto ocupou o corredor ao seu lado e até deu assistência para o primeiro gol.

Os nomes nas pontas

Pelas pontas, na última temporada, o Chelsea teve alternância entre Pedro Neto e Noni Madueke. Com a ida do inglês para o Arsenal-ING, o português ganha ainda mais importância no elenco.

Pedro Neto foi um dos melhores jogadores dos Blues no Mundial, atuando na esquerda e na direita. Contra o PSG, em partida de grande obediência tática, perseguiu os avanços do lateral Hakimi.

Sua função, muitas vezes, é de um ponta que fica próximo à linha lateral, criando espaço para quem ataca pelo meio. Tyrique George e o reforço Jamie Gittens também são vistos como atacantes de lado, oferecendo perfis diferentes.

Pedro Neto foi um dos destaques do Chelsea no Mundial (Foto: Dan Mullan/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Tem espaço?

Considerando as altas expectativas ao redor de sua transferência, Estêvão pode ter um início sem empréstimos no Chelsea. É uma decisão que dependerá de fatores como o seu desempenho na pré-temporada e as funções que conseguirá exercer no futebol inglês - nas duas pontas ou centralizado.

Os campeões mundiais farão amistosos contra Bayer Leverkusen-ALE e Milan-ITA, respectivamente, nos dias 8 e 10 de agosto. A estreia na Premier League, diante do Crystal Palace-ING, será no dia 17.