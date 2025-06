Após a épica vitória da Espanha contra a França na semifinal da nations League, com direito a dois gols de Lamine Yamal, o atacante projetou o confronto contra Portugal de Cristiano Ronaldo na grande final da competição. As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em jogo que vale o bicampeonato para a Espanha.

Sobre o confronto com Portugal, Yamal foi contundente ao falar que só mira a atuação da seleção espanhola, na missão de continuar com a mesma performance que vem mostrando.

— Sabemos o que as pessoas esperam de nós, mas é preciso continuar vencendo. O mais difícil no futebol é ganhar e ganhar, ganhar sempre. E é isso que vamos tentar fazer — declarou Yamal.

O confronto marca o encontro de Cristiano Ronaldo com Lamine Yamal - atacantes com uma diferença de quase 23 anos de idade. De um lado, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e maior artilheiro da história das seleções em gols oficiais. Do outro, um jovem que ainda não completou 18 anos que almenja alcançar o posto de ídolo no futuro.

— Cristiano é uma lenda e todos nós temos muito respeito por ele, mas eu farei o meu trabalho, que é vencer a partida — completou Yamal.

Como foi a partida entre a Espanha, de Yamal, e França?

Em um jogo maluco de nove gols, a Espanha bateu a França pela semifinal da Nations League. Lamine Yamal fez mais uma atuação impecável e comandou a Espanha na vitória por 5 a 4 contra a França de Mbappé e Dembélé na semifinal da Nations League, realizada nesta quinta-feira (5), em em Stuttgart - na Alemanha. Em um jogo que já parecia vencido, a França cresceu nos minutos finais da partida e quase empatou.

Espanha comemora gol contra a França. Na final, Yamal enfrenta Cristiano Ronaldo (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Os gols da partida foram marcados por Nico Williams, Merino, Yamal (2x) e Pedri para a Espanha e Mbappé, Cherki, Dani Vivian (contra) e Kolo Muani para a França. Com a vitória, a Espanha se prepara para a terceira final de Nations League seguida, dessa vez contra Portugal, em jogo que acontece neste domingo (8) e terá o confronto entre Yamal e Cristiano Ronaldo.

