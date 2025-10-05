Diretor do Flamengo detona arbitragem e cita jogo do Palmeiras: ‘Deixa suspeitas’

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto protestou contra a arbitragem do Brasileirão após a derrota por 1 a 0 para o Bahia neste domingo (5) e citou a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo como exemplo. O Rubro-Negro teve dois expulsos na Fonte Nova, perdeu e foi ultrapassado pelo Alviverde na liderança da competição.

Rossi, do Flamengo, vê irregularidade em gol do Bahia: 'VAR não ajuda'

O dirigente do clube carioca não reclamou das decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Contudo, afirmou que as polêmicas de arbitragem no Morumbis — como uma não marcação de pênalti para o Soberano — "deixa suspeitas" na condução do Campeonato Brasileiro.

— Vou falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira. Eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje, consigo perceber. Não falo do jogo de hoje, perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão condiciona o jogo todo — iniciou Boto.

— Mas tudo o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, todas semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas. Deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro (Ramon Abatti Abel) que nos prejudicou na quinta-feira teve como prêmio ir apitar o nosso rival (Palmeiras) e fez o que fez — completou.

Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Flamengo volta a campo no próximo dia 15 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), e encara o Botafogo no Nilton Santos. Já no dia 19, o Rubro-Negro recebe o Palmeiras no Maracanã.

José Boto, dirigente do Flamengo, questiona arbitragem e cita jogo do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

