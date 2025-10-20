Pedro mantém grande fase no Flamengo, e Filipe Luís vê atacante com credencial para a Copa de 2026
Atacante foi fundamental na vitória contra o Palmeiras
Pedro é um dos destaques do Flamengo nesta reta final de temporada. Após reviravolta com o técnico Filipe Luís, o camisa 9 do time carioca vem sendo fundamental nos últimos jogos. O atacante marcou nas vitórias contra Botafogo e Palmeiras, mantendo atuações de alto nível. Para o técnico, Pedro está credenciado para a Copa do Mundo de 2026.
Após o triunfo por 3 a 2 diante do Palmeiras, Filipe Luís destacou que Pedro era peça fundamental no Flamengo para o confronto entre os líderes. O treinador classificou a atuação do atleta como "nota artística".
— E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo. Eu não sou o Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra — disse o treinador rubro-negro sobre Pedro.
Atuação de Pedro, do Flamengo, contra o Palmeiras
Foi de Pedro o passe para o gol de Arrascaeta, o primeiro da vitória do Flamengo no Maracanã. Após a assistência, o camisa 9 sofreu o pênalti que resultou no segundo gol, marcado por Jorginho. Para fechar a atuação com chave de ouro, o centroavante balançou a rede, garantindo a vitória. Isso tudo, aliás, apenas no primeiro tempo.
Pedro foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo, quando o treinador chamou Bruno Henrique. O camisa 9 foi ovacionado pelos torcedores, que reconheceram a grande atuação do jogador.
Números de Pedro em Flamengo x Palmeiras
⚽ 1 gol
🅰 1 assistência
🧠 1 grande chance criada
💪 8 duelos ganhos (!)
💨 2/3 dribles certos
🥊 1 pênalti sofrido
Volta por cima de Pedro no Flamengo
Intenso. Essa é a palavra que pode resumir os últimos meses de Pedro no Flamengo. Após o Mundial de Clubes, em que ocupou o banco de reservas em algumas partidas, o atacante passou por um cenário conturbado, em que foi exposto pelo treinador por conta de suas atuações nos treinos no Ninho do Urubu.
Posteriormente, Pedro deu a volta por cima e retornou ao bom momento, sendo peça fundamental na equipe de Filipe.
