Eleito o craque da partida entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2025, Pedro, do Flamengo, foi à zona mista e destacou a importância da vitória. Além disso, o atleta também comentou sobre uma possível chance com a camisa da Seleção Brasileira.

Depois do triunfo sobre o Palmeiras, Pedro conversou com alguns repórteres na zona mista e explicou um pouco daquilo que sentiu durante o jogo.

Além de ser perguntado sobre a escalação Rubro-Negra, Pedro foi questionado sobre o sentimento de estar no radar de Ancelloti.

— Sobre isso (escalação do time da casa), deixo essa dor de cabeça para o Filipe. Ele que tem que escolher, ele que decide quem vai jogar ou não. O papel do jogador é dentro de campo — disse o atacante, bem humorado.

Ainda na mesma pergunta, Pedro falou um pouco sobre a sua vontade de jogar na Seleção Brasileira.

— Como eu disse, meu papel é dentro de campo, meu foco é o Flamengo. Eu e meus companheiros fazemos de tudo, o que queremos é ver o Flamengo campeão no final do ano. Sobre a Seleção, é um disputa (pela convocação) sadia, como eu disse, meu foco é o Flamengo, mas fico muito feliz por estar no radar da Seleção Brasileira — afirmou.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Clima de Flamengo x Palmeiras

Quando perguntado sobre a sensação de jogar no Maracanã lotado, o centroavante comentou sobre a responsabilidade que coloca sobre si mesmo.

— Cara, não vou falar muito sobre isso. A minha função é focar no jogo, focar dentro de campo. Sem dúvida, como eu falei, a cada jogo que eu venho desempenhando o melhor pro Flamengo, o melhor pra quem está ali dentro. Então, fico muito feliz pelo meu desempenho. A torcida me aplaudiu bastante ali no final, é um carinho que eu recebi desde a minha chegada aqui no Flamengo, é incrível. Um sonho que eu realizo a cada dia aqui dentro — completou o atleta.

Como foi o jogo

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, e igualou o rival em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Jorginho, em cobrança de pênalti, e Pedro marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez, já nos acréscimos, anotaram para o Verdão.

Apesar de chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras na tabela de classificação, o Flamengo de Pedro permanece na segunda colocação devido aos critérios de desempate. A equipe liderada por Filipe Luís soma 18 vitórias, contra 19 do rival.