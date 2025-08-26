O Palmeiras derrotou o Sport por 3 a 0 na noite de segunda-feira (25), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Artilheiro do Verdão na temporada, Flaco López marcou os dois primeiros gols do alviverde, enquanto o capitão Gustavo Gómez fechou o placar. No entanto, o destaque da partida na mídia internacional recaiu sobre outro jogador.

Trata-se de Vitor Roque. Com passagens de altos e baixos por Barcelona e Real Betis, o brasileiro foi manchete do jornal espanhol "As" devido à sua atuação decisiva na vitória tranquila do Palmeiras. Ao longo dos 90 minutos, o "Tigrinho" — distribuiu duas assistências para López e foi um dos principais nomes em campo. Veja a repercussão do veículo:

Jornal "As' sobre a partida entre Palmeiras e Sport (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vitor Roque monta dupla letal (título). O atacante do Palmeiras ainda deu duas assistências, completadas pelo argentino Flaco López, convocado por Scaloni para os próximos jogos da Argentina (subtítulo).

— Vitor Roque continua a crescer e vive um dos melhores períodos da sua carreira, se não o melhor. O seu excelente desempenho em campo reflete-se nos números, na alegria com que desfruta o momento e na forma como a torcida palmeirense o acolhe. O brasileiro formou uma dupla imparável com Flaco López, e Abel Ferreira encontrou as ferramentas para superar a crise que o elenco atravessava — escreveu o "As" no primeiro parágrafo, em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

Como foi a partida? 🟢⚽

Desde o primeiro minuto, o Palmeiras passou a dominar o adversário, controlar o ritmo da partida e encurralar o rival. Aos 14', Flaco López recebeu assistência de Vitor Roque para abrir o placar. Dominante, o Alviverde seguiu pressionando, mas não voltou a balançar as redes nos primeiros 45 minutos.

Empurrado pelos mais de 36 mil torcedores presentes no Allianz Parque, o Palmeiras manteve o ritmo na segunda etapa, seguiu pressionando o gol defendido por Gabriel e voltou a marcar com Flaco López — novamente com passe de Vitor Roque. A dupla, que se firmou como titular no segundo semestre, liderou o Verdão rumo à vitória.

Agora, o Palmeiras terá a semana livre para integrar os novos reforços e volta a campo no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, também pelo Brasileirão.

