Jornal espanhol expõe astro em vitória do Flamengo: ‘Não aparece’

O Flamengo derrotou o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Os gols rubro-negros foram marcados por Léo Pereira, no primeiro tempo, e Gonzalo Plata, na etapa complementar. No entanto, a ausência de protagonismo de um craque em campo entrou em evidência na mídia internacional especializada após a partida.

continua após a publicidade

➡️ Além de Vini Jr: entenda a relação entre Flamengo e Alverca, de Portugal

Trata-se de Saúl, uma das quatro contratações do clube nesta janela de transferências. Com ampla experiência no futebol europeu, especialmente por sua longa trajetória no Atlético de Madrid, o jogador chegou ao Brasil cercado de expectativas.

No entanto, o meio-campista permaneceu no banco de reservas ao longo dos 90 minutos. Até o momento, participou de apenas três partidas pelo Flamengo, todas saindo do banco, somando 81 minutos em campo.

continua após a publicidade

A ausência do atleta em mais uma partida chamou a atenção do jornal espanhol "As", que fez um apanhado sobre o confronto entre Flamengo e Mirassol, com foco nos jogadores com passagens pelo futebol europeu. Sem Saúl nos gramados, a publicação destacou Emerson Royal, que foi titular, e, principalmente, Samuel Lino, responsável por uma assistência no jogo. Veja a repercussão do veículo abaixo:

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Jornal "As" sobre a vitória do Flamengo contra o Mirassol (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Lino lidera e Saúl não aparece (título). O ex-atacante do Atlético de Madrid foi peça-chave na vitória do Flamengo, que lhe permitiu dormir como líder isolado. Ele deu a assistência para o primeiro gol (subtítulo).

Samuel Lino 👏

— Samuel Lino se redimiu no Maracanã após o pênalti perdido na partida da Copa contra o Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo. Desta vez, o ex-jogador do Atlético de Madrid foi o destaque do time, dando a assistência para o gol da vitória e sendo o principal destaque ofensivo.

Emerson Royal e Saúl 🤔

— Emerson Royal também foi titular pelo Flamengo, com apenas Saúl relegado ao banco. Aliás, ele nem entrou em campo e ficou de fora de toda a partida, na lateral do campo. Isso depois de não ter brilhado em suas três primeiras partidas e na partida da Copa Libertadores contra o Internacional nesta quarta-feira.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.