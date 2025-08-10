Brasileiro ativa ‘modo sincerão’ sobre passagem no Real Madrid: ‘Ninguém pode falar’

Reinier é o novo jogador do Atlético-MG. O jogador retorna ao Brasil após cinco anos no futebol europeu, período marcado por passagens por diversos clubes do continente. A maior expectativa recaía sobre sua trajetória no Real Madrid, que o contratou por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época), após um ano meteórico pelo Flamengo em 2019.

continua após a publicidade

➡️ Além de Vini Jr: entenda a relação entre Flamengo e Alverca, de Portugal

Durante sua apresentação no Galo, o meia foi questionado sobre sua passagem pelo maior clube do mundo, e os motivos que teriam impedido que recebesse oportunidades na equipe principal. Reinier deixou a equipe sem disputar uma partida oficial.

— Muita gente fala que não dei certo em certo time, outro time, mas ninguém pode falar que não dei certo no Real Madrid, porque eu não tive sequência, não tive um jogo, não fiz uma pré-temporada, então acho que muita gente fala besteira nas redes sociais, ninguém pode falar porque não tive nenhum jogo pelo Real Madrid, mas passei por outros países, aprendi línguas, aprendi muito como pessoa, também — afirmou Reinier, em entrevista à Galo TV no YouTube.

continua após a publicidade

— Saí com 18 anos e agora tenho outra cabeça, aprendi a marcar mais, me aperfeiçoei bastante, a tática na Europa é bem diferente — finalizou.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Carreira de Reinier ⚽

Reinier deixou o Brasil como uma das maiores promessas recentes reveladas pelo Flamengo. O meia protagonizou a histórica temporada de 2019 vestindo o Manto Sagrado, quando, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores, encantando o cenário do futebol nacional e sul-americano.

Reinier com a camisa do Flamengo em 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em janeiro de 2020, Reinier foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época). Apesar da alta expectativa, o Garoto do Ninho não chegou a atuar em partidas oficiais pela equipe principal do time espanhol.

Desde então, foi emprestado a quatro clubes diferentes ao longo dos últimos cinco anos: Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha). Em nenhuma dessas passagens conseguiu se firmar como titular. No período, disputou 105 partidas, marcou sete gols e registrou oito assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.