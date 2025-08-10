Imprensa europeia elege o responsável pela goleada do Botafogo: ‘Impressionante’
Com atuação dominante desde os primeiros minutos, o Botafogo não encontrou dificuldades para vencer o Fortaleza por 5 a 0 no sábado (9). A equipe alvinegra aproveitou o jogo condicionado logo no início e construiu a goleada com gols de Marçal, que marcou duas vezes, Arthur Cabral e David Ricardo. A estratégia de Davide Ancelotti entrou em evidência na mídia internacional especializada após a partida.
O jornal espanhol "As" destacou a vitória incontestável do Botafogo, classificando a atuação como a melhor da equipe desde a chegada do técnico ao clube, em julho. O resultado expressivo sobre o Fortaleza consolidou o bom momento da equipe carioca, que agora ocupa a quinta colocação na tabela do Brasileirão, com 29 pontos somados.
Na campanha até aqui, o Botafogo acumula oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 17 partidas disputadas na competição. Veja a repercussão do veículo sobre o último triunfo abaixo:
Tradução: Davide impressiona com sua estratégia (título). O Botafogo goleou o Fortaleza impiedosamente, marcando três gols em lances de bola parada. Renato Paiva enfrentou seu ex-time, mas pouco pôde fazer (subtítulo).
Marçal e gol inaugural ⚽
— Davide Ancelotti ficou radiante ao ver o primeiro gol, uma cobrança de falta cobrada no primeiro poste e que o veterano Marçal cabeceou para o gol . E isso foi só o começo de uma exibição marcante. E com um herói improvável.
Arthur Cabral e Álvaro Montoro ⭐
— O segundo gol do Botafogo foi marcado por Cabral , graças a um excelente passe do sempre crescente Montoro . Sua finalização foi acompanhada pela assistência, com um cruzamento na frente do goleiro. A partida parecia encerrada antes do intervalo.
Minutos finais ⌛
— Fogão não tirou o pé do acelerador, e Marçal completou a atuação aos 48 minutos. E aos 53, Savarino cobrou um escanteio impecável que Ricardo também cabeceou para o gol. Os dois zagueiros já haviam balançado as redes. Nos acréscimos, Matheus Martins completou a goleada com um belo chute.
