imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal europeu analisa momento do Santos de Neymar: ‘De volta ao inferno’

Imprensa europeia repercute goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco

Neymar deixa o gramado chorando após a goleada do Santos diante do Vasco no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar deixa o gramado chorando após a goleada do Vasco sobre o Santos no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/08/2025
09:31
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Liderado por Neymar, o Santos vive uma das fases mais preocupantes de sua história. Após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco no último domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, a imprensa europeia repercutiu a derrota, analisando o momento do Peixe e a ameaça ao segundo rebaixamento do clube.

Em sua manchete, o jornal espanhol "Marca" escreveu que "a volta do Santos ao inferno está cada vez mais real", e afirmou que o clube não está correspondendo às expectativas no ano de retorno à elite do futebol brasileiro. Há dois anos, o Peixe sofreu a primeira queda para a Série B em toda a história.

— O ex- jogador do Barcelona nunca havia sofrido uma derrota tão grande em toda a sua carreira e ficou profundamente afetado pelo fraco desempenho de sua equipe [...] Esta derrota vergonhosa para 
o Vasco da Gama é o pior resultado em casa do time paulista na história do Brasileirão, que nunca havia perdido em casa por mais de 4 gols — escreveu o "Marca".

Jornal "Marca", da Espanha, analisa derrota do Santos de Neymar para o Vasco no Brasileirão (Foto: Reprodução)

O resultado marcou a maior goleada do Vasco no confronto. Com Neymar e mais de 45 mil torcedores presentes no Morumbis, Philippe Coutinho fez chover e anotou dois gols para o time de São Januário. Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

O Santos apagou uma tarde que poderia ter sido mágica ao lado de seu maior ídolo pós-Pelé e trouxe à tona lembranças de um clube instável, ainda em processo de reconstrução após o retorno à elite do futebol brasileiro.

Após o apito final, Neymar desabou no gramado aos prantos. O craque do Santos foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, que deu um longo abraço no camisa 10.

Neymar solta o verbo e define situação do Santos

Após se acalmar nos vestiários, o capitão santista compareceu à zona mista para conversar com a imprensa presente no local e deixou um recado claro aos companheiros de elenco, em vias do próximo compromisso pelo Brasileirão.

- Tem que explicar nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar para sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos hoje dentro de campo, acho que não precisa nem se apresentar quarta-feira - disparou o craque.

O Santos volta a campo no domingo (24), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa apenas a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos, dois acima do Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

