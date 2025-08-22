O Botafogo deu adeus ao sonho do bicampeonato da Libertadores. A vitória por 1 a 0 na ida não foi suficiente, e a LDU reverteu o placar agregado com extrema superioridade técnica, garantindo a classificação para a próxima fase. Na mídia internacional, a atuação do Fogão, em paralelo ao trabalho de Davide Ancelotti, foi classificada como um “fracasso retumbante”.

— O Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores após uma atuação desastrosa em Quito, onde Davide Ancelotti sofreu uma reviravolta. O atual campeão caiu nas oitavas de final, muito cedo e com uma atuação preocupante. O time não reagiu e mal conseguiu se recuperar quando perdeu a eliminatória — disse Juan Lopesino, jornalista do AS.

— O segundo tempo não melhorou em nada para os atuais campeões, que estavam muito receosos das circunstâncias da partida. Não demorou muito para que um claro toque de mão na área de Freitas fosse marcado como pênalti. E o Alzugaray não perdoou. Com o empate já desfavorável, Ancelotti se posicionou e lançou Cabral para o ataque. No entanto, Villamil quase marcou dois gols momentos depois — seguiu.

A temporada do Botafogo, após os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024, é conturbada de ponta a ponta. Troca de técnico, resultados ruins, eliminações frustrantes, contratações caras sem o retorno esperado e, agora, a esperança pelo que resta.

— A vantagem numérica do Botafogo lhe deu alguma esperança, mas mesmo assim, o time não conseguiu se firmar no ataque, e a eliminação foi inevitável. Reforços como Danilo, ex-Nottingham Forest, ou jogadores internacionais como Savarino e Alex Telles não serviram — completou.

Botafogo foi eliminado na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Botafogo abaixo na Libertadores

A campanha na Libertadores foi irregular como um todo. Na primeira fase, foram 12 pontos conquistados e, ainda que tenha sido melhor em relação ao ano do título, as atuações já preocupavam. O time se classificou na segunda colocação, atrás do Estudiantes.

No confronto com a LDU, foram escancarados os problemas logo em um jogo de mata-mata e durante fase conturbada da SAF nos bastidores. Nos dois jogos, Davide Ancelotti sofreu com falta de peças no grupo devido aos problemas por lesões, viu necessidade de improvisação e, de quebra, uma das piores atuações sob seu comando na vitória do jogo de ida, no Nilton Santos.

A receita do bolo, com ingredientes para lá de complicados, já indicavam um grande desafio no mata-mata. E o Botafogo cai na Libertadores com merecimento. Agora, vira a chave estando nas quartas de final da Copa do Brasil, onde irá enfrentar o Vasco. No Brasileirão, o sonho do título é distante, ainda que o quinto lugar mantenha as esperanças.