Palmeiras mantém foco na base em meio a negociações, e Abel revela apostas

O Palmeiras mantém o foco nas categorias de base em meio às movimentações na janela de transferências, e a comissão técnica liderada por Abel Ferreira tem dois nomes no radar para reforçar de forma definitiva o elenco na próxima temporada.

Em entrevista, o treinador afirmou ver dois atletas com condições de seguir os passos de Estêvão e Endrick, destaques da Academia de Futebol negociados recentemente para o futebol europeu.

Sem entrar em maiores detalhes, Abel revelou apenas que a dupla já participou de atividades com o grupo principal. A tendência é que o técnico esteja se referindo ao lateral Gilberto e ao meia-atacante Riquelme Fillipi.

- Há jogadores na base que eu já identificamos que podem chegar (ao profissional). Não vou dizer os nomes, mas vejo dois jogadores que deslumbro como foi Endrick e Estêvão, mas vamos esperar. Já treinaram conosco - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

Ambos já foram relacionados para jogos do time principal, ao mesmo tempo que dividem as atenções com a equipe sub-20, que disputa a final do Brasileirão da categoria contra o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (26).

Ao mesmo tempo em que planeja a transição de alguns nomes da base para o profissional, assim como fez com Benedetti, Allan, Luighi e Thalys em janeiro, Abel Ferreira aguarda a chegada do décimo segundo reforço de 2025: Andreas Pereira.

Abel Ferreira comentou sobre jogadores da base do Palmeiras em entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras superou as burocracias finais, definiu o método de pagamento e espera o meia no Brasil para a realização dos exames médicos e posterior assinatura de contrato. O Alviverde irá desembolsar cerca de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) fixos, além de possíveis bonificações por desempenho esportivo.