Abel evita falar sobre Andreas Pereira, mas comemora janela do Palmeiras: ‘Orgulhoso’

Abel Ferreira evitou comentar sobre as negociações entre Palmeiras e Andreas Pereira, aguardado na Academia de Futebol nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato como novo jogador do clube.

No entanto, aproveitou para elogiar a gestão da diretoria alviverde nas últimas temporadas, que possibilitou ao Palmeiras contratar "jogadores de valor". Caso feche com o meio-campista, o clube atingirá a marca de 12 reforços na temporada.

- Me sinto orgulhoso de poder ir ao mercado e contratar jogadores de valor. Há 2 ou 3 anos, eu falei que o clube tinha crocodilos no bolso. Gestão responsável e fomos muito criticados. Hoje é o dia que podemos aproveitar oportunidades do mercado de forma séria, honesta e profissional, com credibilidade e gestão financeira - disse.

O Palmeiras acertou burocracias finais com o Fulham, da Inglaterra, e irá desembolsar 10 milhões de euros pela contratação do jogador de 29 anos, além de possíveis bonificações por desempenho esportivo.

Com isso, Abel Ferreira passará a ter nova opção para disputar a titularidade como segundo volante. Até o momento, Lucas Evangelista é a única opção de origem no elenco, com a comissão técnica improvisando nomes na posição, como o jovem Allan.

Abel Ferreira evitou comentar sobre a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras na corrida pelo título do Brasileirão

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Sport no Allianz Parque, o Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro e retomou a vice-liderança do Brasileirão, atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a mais.

- Cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário que somos mais fortes. Pena que não resolvemos o jogo nos primeiros minutos em função das oportunidades que criamos e não convertemos. Nossa torcida compareceu em (grande) número e desfrutou - completou.

Desde o retorno da viagem aos Estados Unidos, o Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são seis vitórias e dois empates - contra o Mirassol, no Allianz Parque, e diante do Vitória, fora de casa.