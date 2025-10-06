São Paulo e Palmeiras protagonizaram um clássico eletrizante neste domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em um confronto repleto de emoção, gols e lances de tirar o fôlego, o Verdão venceu por 3 a 2 em um dos jogos melhores jogos da competição até aqui. O duelo, porém, também foi marcado por polêmicas e discussões envolvendo decisões da arbitragem. Ainda assim, para a imprensa internacional especializada, nada chamou mais atenção do que a atuação de um jogador alviverde, apontado como fundamental para garantir o triunfo final.

Trata-se, mais uma vez, de Vitor Roque. O atacante foi o responsável por abrir o caminho da virada do Palmeiras no segundo tempo, marcando o primeiro gol da equipe na partida. Antes tratado com certo desdém pela imprensa espanhola — devido a passagens discretas por Barcelona e Real Betis —, o jovem vem ganhando destaque e presença frequente nas capas do jornal "As", que tem exaltado suas atuações decisivas no futebol brasileiro. E, como não poderia ser diferente, sua performance voltou a repercutir internacionalmente no clássico. Confira, abaixo, como o veículo espanhol destacou o brasileiro:

Jornal "As" sobre a atuação de Vitor Roque em São Paulo 2x3 Palmeiras (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vitor Roque não perdoa (título). O atacante deu início à espetacular recuperação do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. A vitória manteve o time firme na briga pelo título (subtítulo).

— Vitor Roque , que marcou três gols em suas últimas quatro partidas, marcou o primeiro, e Flaco López empatou. Sosa converteu aos 90 minutos para selar a vitória.

— Vitor Roque reduziu a diferença com um cabeceio sensacional, recompensando sua persistência na área, onde já havia criado algumas chances claras. Tigrinho comemorou seu gol aos 70 minutos e, quatro minutos depois, El Flaco disparou um sensacional chute de canhota que passou perto da trave para empatar.

— Além do espetáculo esportivo, Vitor Roque também ajudou a desencadear uma briga que se transformou em uma briga de proporções gigantescas. Ele se desentendeu com Enzo por causa de uma bola que saiu pela lateral, e ambos receberam cartões amarelos. Para o atacante, isso significa suspensão para a próxima partida.

Como foi a partida? ⚽

O Tricolor abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Luciano — que chegou ao 99º gol com a camisa tricolor — e Gonzalo Tapia, após erro em saída de bola e uma jogada bem trabalhada pelo lado direito. A equipe de Abel Ferreira começou pressionando nos primeiros minutos, mas perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol.

A segunda etapa, no entanto, marcou a reação palmeirense. Vitor Roque, de cabeça, iniciou a virada aos 24', e Flaco López deixou tudo igual pouco depois, aproveitando espaço na defesa adversária. A virada veio aos 43' com Ramón Sosa, também de cabeça, silenciando o Morumbis e garantindo a vitória. O jogo ainda teve confusão generalizada entre os jogadores após desentendimento entre Enzo Díaz e Roque, e contestação de um possível pênalti não marcado em Tapia.

