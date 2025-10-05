Flaco e Mauricio destacam força do Palmeiras em virada: ‘Jogo histórico’

O Palmeiras precisou correr atrás, mas conseguiu a virada sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Ao término da partida, Mauricio e Flaco López, destaques do confronto, destacaram o “espírito” do clube.

continua após a publicidade

O São Paulo começou melhor e marcou dois gols no primeiro tempo com Luciano e Tapia, mas cedeu espaço para a reação do Palmeiras na segunda etapa. Vitor Roque diminuiu pelo lado direito, enquanto Flaco López empatou o duelo. Na reta final, Sosa garantiu a virada alviverde.

— Muito importante (vitória). A gente começou mal, não estávamos jogando da maneira que o Palmeiras joga. Mas o futebol é isso. Conseguimos, no intervalo, ajustar as coisas e, graças a Deus, conseguimos fazer mais um jogo histórico aqui dentro do campo deles e conseguimos a vitória — disse Flaco López à TV Globo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No intervalo do clássico, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Mauricio. Foi a partir de uma jogada do camisa 18 que Vitor Roque marcou o gol que iniciou a reação do Palmeiras.

— Sim, muito feliz pela partida que a gente fez. Eu acho que é o mérito de toda a equipe. É uma identidade que, não só essa equipe já demonstrou, mas como o clube em si já demonstrou muitas vezes: nunca desistir, sempre acreditar, independente da dificuldade que a gente passou no primeiro tempo. A gente sabia que tinha o segundo tempo inteiro pela frente. Fico muito feliz em voltar a jogar. Eu não tive uma sequência nos últimos sete, oito jogos ali… mas esperei, trabalhei, sabia que o meu momento ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Hoje fui muito feliz junto com os meus companheiros — completou Mauricio.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 55 pontos conquistados, os mesmos do Flamengo, que ainda mede forças com o Bahia nesta noite.

Palmeiras venceu o jogo de virada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O São Paulo só volta a jogar no dia 16 de outubro, após a Data Fifa, diante do Grêmio, fora de casa. Enquanto isso, o Palmeiras entra em campo no sábado, dia 11, contra o Juventude, em partida referente a uma das rodadas atrasadas do Brasileirão.