Flaco e Mauricio destacam força do Palmeiras em virada: ‘Jogo histórico’
Jogadores ressaltam determinação e superação da equipe no confronto
O Palmeiras precisou correr atrás, mas conseguiu a virada sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Ao término da partida, Mauricio e Flaco López, destaques do confronto, destacaram o “espírito” do clube.
O São Paulo começou melhor e marcou dois gols no primeiro tempo com Luciano e Tapia, mas cedeu espaço para a reação do Palmeiras na segunda etapa. Vitor Roque diminuiu pelo lado direito, enquanto Flaco López empatou o duelo. Na reta final, Sosa garantiu a virada alviverde.
— Muito importante (vitória). A gente começou mal, não estávamos jogando da maneira que o Palmeiras joga. Mas o futebol é isso. Conseguimos, no intervalo, ajustar as coisas e, graças a Deus, conseguimos fazer mais um jogo histórico aqui dentro do campo deles e conseguimos a vitória — disse Flaco López à TV Globo.
No intervalo do clássico, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Mauricio. Foi a partir de uma jogada do camisa 18 que Vitor Roque marcou o gol que iniciou a reação do Palmeiras.
— Sim, muito feliz pela partida que a gente fez. Eu acho que é o mérito de toda a equipe. É uma identidade que, não só essa equipe já demonstrou, mas como o clube em si já demonstrou muitas vezes: nunca desistir, sempre acreditar, independente da dificuldade que a gente passou no primeiro tempo. A gente sabia que tinha o segundo tempo inteiro pela frente. Fico muito feliz em voltar a jogar. Eu não tive uma sequência nos últimos sete, oito jogos ali… mas esperei, trabalhei, sabia que o meu momento ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Hoje fui muito feliz junto com os meus companheiros — completou Mauricio.
Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 55 pontos conquistados, os mesmos do Flamengo, que ainda mede forças com o Bahia nesta noite.
O que vem por aí?
O São Paulo só volta a jogar no dia 16 de outubro, após a Data Fifa, diante do Grêmio, fora de casa. Enquanto isso, o Palmeiras entra em campo no sábado, dia 11, contra o Juventude, em partida referente a uma das rodadas atrasadas do Brasileirão.
