Jornal espanhol repercute votação de Abel Ferreira como ‘o melhor do século’

O jornal espanhol As noticiou a votação que elegeu Abel Ferreira, do Palmeiras, como o melhor treinador do futebol brasileiro do século XXI. O português superou nomes de peso como o ex-Flamengo Jorge Jesus e os ex-Seleção Tite e Felipão. A publicação destacou a regularidade das conquistas e a competitividade da equipe ao longo dos últimos cinco anos, quando assumiu o comando do Verdão.

Desde sua chegada ao Palmeiras, em 2020, Abel conquistou dez títulos: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024).

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Confira o resultado da lista promovida pelo ge:

Abel Ferreira Felipão Jorge Jesus Muricy Ramalho Tite

O reconhecimento vem em um momento de destaque do Palmeiras na temporada, sendo líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores. O periódico espanhol também menciona os recordes quebrados pelo ex-lateral, como o maior número de vitórias por um treinador estrangeiro e a maior sequência invicta na Libertadores pelo clube.

🏆 Abel Ferreira tem tem luta pela liderança e clima de decisão no domingo

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, logo atrás, tem 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).

Em campo, as duas equipes vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

O Maracanã contará com mais de 70 mil torcedores para esse confronto. Se o Flamengo conquistar os três pontos, incendiará a reta final do Brasileirão. Mas, se o triunfo for palmeirense, o time paulista dará um passo importante em busca do título.