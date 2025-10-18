Ex-Real Madrid crava vencedor de Flamengo x Palmeiras em jogo de seis gols

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no próximo domingo (19), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

continua após a publicidade

Durante o programa "Jogo Aberto", Cicinho cravou que o Flamengo vence o Palmeiras por 4 a 2. Se a previsão do ex-jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira se concretizar, os amantes do futebol brasileiro terão emoções de sobra.

➡️Mauro Cezar elogia Pedro, do Flamengo, mas reprova atitude do atacante: ‘Para que?’

A disputa pelo Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrada, e os protagonistas são Flamengo e Palmeiras. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

continua após a publicidade

➡️Desfalque de última hora para Flamengo x Palmeiras agita web: ‘Sem mais’

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Palmeiras e Flamengo se enfrentando no primeiro turno (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

CBF define árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A CBF definiu o árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) ficará responsável pelo apito no jogo que é considerado a "decisão antecipada" do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília). O Maracanã contará com mais de 70 mil pessoas para essa partida.

continua após a publicidade

A definição do árbitro para esse confronto contou com grande expectativa por ambas as torcidas. Afinal, as atuações da arbitragem nos jogos do Brasileirão vem causando forte repercussão negativa. Pelo lado rubro-negro, a postura é de repúdia.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por se tratar de uma partida com os postulantes ao título do Brasileirão, além de toda polêmica envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF optou por escalar um árbitro mais experiente. Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros do país, com Copa do Mundo no currículo. Ele vai apitar o duelo entre Flamengo e Palmeiras.