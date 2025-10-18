Torcida organizada lança música antes de Flamengo x Palmeiras: ‘Vem o VAR’

A Raça Rubro-Negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, lançou uma música antes do duelo contra o Palmeiras. O lançamento contou com a parceria de Marcelo Falcão, do Rappa, e contou com alfinetadas a arbitragem.

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no próximo domingo (19), em um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro. A Raça Rubro-Negra surpreendeu com uma música lançada nas redes sociais antes do duelo no Maracanã.

A música serve de apoio ao Rubro-Negro, mas também conta com alfinetadas a arbitragem do futebol brasileiro. O clima nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras esquentou nas últimas semanas em relação ao tema.

"A minha casa é o Maraca, a minha vida é o Flamengo, vem o VAR, vem juíz, Flamengo não tem medo"

Confira música na íntegra

Arbitragem de Flamengo x Palmeiras

A CBF definiu o árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) ficará responsável pelo apito no jogo que é considerado a "decisão antecipada" do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília). O Maracanã contará com mais de 70 mil pessoas para essa partida.

A definição do árbitro para esse confronto contou com grande expectativa por ambas as torcidas. Afinal, as atuações da arbitragem nos jogos do Brasileirão vem causando forte repercussão negativa. Pelo lado rubro-negro, a postura é de repúdia.

Por se tratar de uma partida com os postulantes ao título do Brasileirão, além de toda polêmica envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF optou por escalar um árbitro mais experiente. Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros do país, com Copa do Mundo no currículo. Ele apitará Flamengo x Palmeiras no domingo (19).