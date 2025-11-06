Memphis Depay surpreendeu o mundo do futebol, especialmente o europeu, ao acertar sua transferência para o Corinthians em 2024, aos 31 anos. Apesar de possuir contrato vigente até junho de 2026, o futuro do atacante no clube paulista é um debate interno e de especulações entre os torcedores. A situação, marcada por incertezas, também repercutiu na imprensa esportiva internacional, que acompanha de perto os desdobramentos envolvendo o jogador.

O jornal "As", da Espanha, repercutiu a situação contratual de Memphis no Brasil, com ênfase nos valores financeiros necessários para viabilizar sua permanência no futebol brasileiro. Segundo a publicação, a contratação, que fortaleceu a imagem do Corinthians tanto no cenário internacional, tem se revelado um desafio financeiro para o clube paulista, que precisou renegociar dívidas relacionadas a bônus de assinatura e prêmios previstos em contrato.

Bastidores: Corinthians ❌ Memphis Depay

O portal espanhol atribuiu ao UOL as informações sobre os bastidores da relação entre Memphis e o Corinthians. Segundo o site brasileiro, o clube paulista deve ao atacante cerca de quatro milhões de euros, valor confirmado pelo presidente Omar Stábile durante reunião do Conselho de Administração (CORI) realizada na última quarta-feira.

A dívida, segundo o UOL, refere-se a bônus por jogos disputados, gols marcados e assinatura de contrato. Memphis mantém cinco vínculos contratuais com o Corinthians, incluindo o contrato de trabalho principal. O prazo para o pagamento da segunda parcela do bônus de assinatura, próximo de um milhão de euros, expirou em 15 de setembro, o que agravou a situação financeira e ampliou a repercussão do caso. Abaixo, confira a cobertura do jornal "As" sobre o tema:

Jornal "As" sobre a situação de Memphis Depay no Corinthians (Foto: Reprodução/As)

— A chegada de Memphis Depay ao Corinthians em 2024 provocou uma pequena revolução no futebol brasileiro, que, com essa contratação, se viu em posição de competir no mercado de transferências com clubes europeus. No entanto, essa contratação, que impulsionou a imagem do Corinthians tanto nacional quanto internacionalmente, está se mostrando um preço difícil de pagar para o clube paulista, que foi obrigado a renegociar a dívida que tem com Memphis referente a bônus de assinatura e prêmios.